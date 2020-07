Telegraaf | Premier Aruba stuurt Rutte pittige brief: ’Zo kunnen we niet ademen’

Edwin Timmer

Premier Evelyn Wever-Croes van Aruba meent dat het kabinet Rutte haar land in een verstikkende nekklem houdt. Die actuele beeldspraak gebruikt ze in een pittige brief aan de Nederlandse minister-president over de scherpe voorwaarden die Den Haag stelt aan een nieuwe geldlening.

„Het lijkt als het ware dat Aruba de landversie is geworden van de Amerikaan George Floyd (en onze eigen Mitch Henriquez). Mark, zo kunnen we toch niet ademen”, pleit Wever-Croes in een brief aan het Torentje, die in handen is van De Telegraaf.

Toezicht

De Nederlandse regering eist dat Aruba, in ruil voor een nieuwe lening van circa 100 miljoen euro, toetreedt tot de Rijkswet Financieel Toezicht. Ook Curaçao en Sint-Maarten vallen onder die wet. Het geeft Nederland meer controle en toezicht over de uitgaven van de eilanden.



Aruba is echter fel tegenstander.

„Voor 34 jaar lang heeft Aruba genoten van politieke en financiële autonomie”, schrijft Wever-Croes. Nu krijgt Aruba „minder dan vier werkdagen” om over een document te beslissen dat „Aruba met 34 jaar terug in de tijd zet.” Aruba vreest dat ze in één klap de felbevochten autonomie inlevert.

’Democratie uitgehold’

Bovendien zou Nederland instemming eisen zonder eerst ruggespraak te houden met het Arubaanse parlement. Wever-Croes: „De democratie en autonomie van de Caribische landen worden uitgehold.” De premier wijst er fijntjes op dat haar land voor dit jaar, voor de coronacrisis, een begrotingsoverschot kon boeken.

Gelijksoortig protest klonk gisteren van premier Eugene Rhuggenaath op Curaçao. Ook hij is boos over de voorwaarden die Nederland stelt aan nieuwe geldleningen, die nodig zijn als gevolg van de economische crisis door corona. Zo kraakt hij het Nederlandse plan voor de oprichting van een instituut met Nederlandse experts dat de komende zeven jaar moet toezien over de inzet van geldhulp aan Curaçao, Aruba en Sint-Maarten.

Orkaan Irma

Sint-Maarten tenslotte zet ook de hakken in het zand. „Opnieuw zien we een herhaling van 2017, waarbij onredelijke condities worden gesteld aan een zeer noodzakelijke lening als gevolg van een ramp”, aldus premier Silveria Jacobs van Sint-Maarten. Ze doelt op de voorwaarden die Nederland stelde aan de hulp na orkaan Irma.

Vrijdag wordt er in de Rijksministerraad besloten over de nieuwe financiële hulp aan de eilanden.

Bron: Telegraaf