Telegraaf | Profiel: Amsterdamse bankier op Curaçao John Deuss (77)

Bart Mos

Bijna veertien jaar na de inval van justitie op het kasteel van de veelbesproken miljonair en oliebaron John Deuss in Berg en Dal wegens een onderzoek naar grootschalige belastingfraude, heeft zijn First Curaçao International Bank (FCIB) deze week voor een onbekend bedrag een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie op Curaçao.

Volgens het OM fungeert de bank, waarvan Johns zus Tineke directeur was, als draaischijf voor criminele ondernemers in het Verenigd Koninkrijk die de Britse overheid met behulp van btw-carrouselfraude voor €7,5 miljard hebben opgelicht. Justitie komt zijn bank op het spoor doordat opvallend veel btw-fraudeurs een rekening bleken aan te houden bij de op de Antillen gevestigde FCIB. Het is niet onaannemelijk dat de tegoeden op hun FCIB-rekeningen behoren tot de deze week door justitie geconfisqueerde rekeningtegoeden van de bank die naar alle waarschijnlijkheid binnenkort wordt opgeheven.

Pyromanen

De 77-jarige, in Amsterdam geboren zakenman Deuss, begint zijn werkzame leven als handelaar in Japanse auto’s maar hij stapt eind jaren zestig na een faillissement van zijn Automobielfabriek Nederland over naar de handel in olie: JOC (Johns Own Company), dat later wordt omgedoopt in het iets professioneler klinkende Trans World Oil. Aanvankelijk verkoopt John vooral Russische olie, maar als eind jaren zeventig een internationale olieboycot wordt afgekondigd tegen het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime, springt Deuss namens enkele Saoedische producenten in de oliebehoefte die daar ontstaat. Het bezorgt hem de toorn van de militante groepering ‘Pyromanen tegen Apartheid’, die zijn kasteeltje in Berg en Dal in brand steken.

Warme band

Deuss trekt zich terug op het belastingvriendelijke eiland Bermuda en richt daar voor zijn groeiende zakelijke imperium de FCIB op, dat van de centrale bank op Curaçao een volledige bankvergunning krijgt. In de jaren die volgen, krijgt hij ook andere bankklanten en bouwt hij tegelijkertijd een warme band op met de president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).

Klopjacht

Bij de start van het fraudeonderzoek in 2006 wordt in Deuss’ thuisland Bermuda een ware klopjacht op hem geopend, die in de filmklassieker Die Hard niet had misstaan. Direct na het uitvaardigen van zijn arrestatiebevel als verdachte van heling, witwassen en leiding geven aan een criminele organisatie, rukt de halve politiemacht van het eilandje (Vlieland is vier keer groter) uit om een van hun rijkste inwoners in de boeien te slaan en uit te leveren aan Nederland. Maar Bermuda zou Bermuda niet zijn, als Deuss niet al vóór het arriveren van de politieauto’s met zwaailichten op spookachtige wijze verdwenen is. Het mysterie wordt enkele dagen later overigens al weer ontrafeld als blijkt dat hij zich simpelweg verstopt heeft in de loods waar normaal gesproken de piloten van zijn privévliegtuigen verblijven. Tegen betaling van tien miljoen dollar aan borg, mag hij na een weekendje brommen in een krappe politiecel in Bermuda’s hoofdstad Hamilton weer naar huis.

Amstel Hotel

Een week later wordt de bankier bij aankomst op Schiphol opnieuw in de boeien geslagen en op aangeven van toenmalig officier van justitie Hendrik Jan Biemond (nu partner bij Allen & Overy en PvdA-raadslid in Amsterdam) twee maanden lang in voorlopige hechtenis gehouden. Ook dan gaat de klopjacht door: de politie doet tijdens zijn hechtenis een inval in een hotelkamer van het chique Amstel Hotel om bewijsmateriaal tegen Deuss te verzamelen, aangezien daar een – eveneens verdachte – Amerikaanse zakenpartner van Deuss logeert.

In 2013 treft John uiteindelijk samen met zijn zus Tineke en FCIB tegen betaling van €35 miljoen een schikking met de Nederlandse justitie, waarmee hij destijds in de top10 van de grootste schikkingen in ons land komt te staan. Met de huidige schikking op Curaçao daarbij opgeteld, is zijn positie in die lijst verstevigd.

Bron: Telegraaf

Naschrift KKC

Op 21 november 2016 heeft het Tribunale Civile e Penale in Rome een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Francesco Corallo, wegens verdenking van belastingontduiking, witwassen, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Lees hier de aanklacht met betrekking tot grootschalige belastingontduiking, witwassen en omkoping van Italiaanse politici via Global Starnet in Sint Maarten (voormalig Atlantis World Goup en Betplus/BPlus genaamd).

In de dagvaarding (in bezit van Knipselkrant Curacao) staan de volgende verdachten:

Francesco Corallo (Italie),

Rudolf Theodor Anna Baetsen (Roermond, Nederland)

Amedeo Laboccetta (Italie)

Alessandro La Monica (Italie)

Arturo Vespignani (Italie)

James Walfenzao (Aruba)

Catherine Wilma van Velze (Zaandam, Nederland)

Jonh David Sims (UK)

Andrew Victor William Greenfield (UK),

Mike Baljit Chahal (UK)

Giancarlo Tulliani (Italie)

Sergio Tilliani (Italie)

Verder staan in de dagvaarding een reeks Nederlandse, Curacaose, Arubaanse, Sint Maartense en Engelse financiële en fiscale dienstverleners genoemd die de verdenkingen zouden hebben gefaciliteerd. First Curaçao International Bank (FCIB) wordt in totaal 38x als een van de gokfaciliterende banken genoemd.