Telegraaf | Rutte over Antillen: ’Niet alleen portemonnee open’

DEN HAAG – Nederland blijft bij de eis dat Curaçao, Aruba en Sint-Maarten economische hervormingen moeten doorvoeren in ruil voor financiële coronahulp. Dat zei premier Mark Rutte maandag in een reactie op de open brief van enkele bekende Nederlanders, waarin de minister-president werd opgeroepen een ’warm hart’ te tonen.

Het Nederlands kabinet wil echter dat de eilanden eindelijk politieke besluiten nemen over pensioenstelsels en arbeidsmarkt. Rutte: „Ik zie niet in waarom we die voorwaarden niet kunnen stellen. We hoeven toch niet alleen de portemonnee open te zetten? Het is niet raar om van landen te vragen wat al zo lang moet gebeuren.”

Komediant

De brief werd opgesteld door onder meer komediant Jandino Aspiraat, werkgeversvoorzitter Hans de Boer en oud-bankdirecteur Nout Wellink. Volgens hen zou de premier de beslissing over een nieuw hulppakket moeten nemen ’met compassie en een warm hart’. Want in hun ogen kampen de Caribische eilanden buiten hun schuld met meerdere problemen tegelijk: orkanen, het ineenstorten van Venezuela en nu de coronacrisis.

Bekijk ook: Prominenten doen oproep aan Rutte over Antillen

Bovendien, zo redeneren, de briefschrijvers: de partijen die bijvoorbeeld nu aan de macht zijn op Curaçao doen hun best en zijn het Koninkrijk goed gezind. Als Nederland een te kille houding aanneemt, zou dat populistische partijen de wind in de zeilen kunnen geven. De Boer: „Dan is het medicijn van Nederland erger gebleken dan de kwaal.”

Te streng

Premier Rutte vindt echter niet dat Nederland te streng is. „We willen solidair zijn. We vragen nu niet of de eilanden ten koste van de bevolking zware bezuinigingen doorvoeren.” Komende vrijdag praat de Rijksministerraad over nieuwe steun.

Tussen 2010 en 2012 werd Curaçao geregeerd door de populistische en later voor corruptie veroordeelde Gerrit Schotte. De verhouding tussen zijn regering en Nederland was moeizaam. Eind oktober 2012 won Helmin Wiels, die inspeelde op anti-Nederlandse sentimenten, de verkiezingen. Hij werd in mei 2013 vermoord.

Bron: Telegraaf