Telegraaf | Rutte: Trump heeft gelijk met kritiek op Europa

Door Rob Savelberg

MÜNCHEN – De Amerikaanse president Trump heeft gelijk met zijn zware kritiek op internationale organisaties als de EU en de NAVO. Dat zei premier Rutte zaterdag op de internationale veiligheidsconferentie in München. „Die organisaties waren de laatste jaren gewoon allemaal zwak.

We moeten Trump niet meteen afwijzen, of in de hoek zetten, dat werkt niet. Niet met hem praten, als kleine kinderen, en de hele dag over hem roddelen, heeft geen zin”, betoogde Rutte.

Op het hoofdpodium in het Beierse luxehotel, waar honderden wereldleiders, ministers en generaals dit weekend rondlopen op de driedaagse top, verklaarde Rutte dat de huidige tijd van Trump, Poetin en de Chinese machthebber Xi, de tijd van de ’Big Men’ is. Deze leiders zien volgens de premier meer in bilaterale dan in multilaterale afspraken. „Maar we moeten juist allemaal samenwerken.”

„We dienen juist gebruik te maken van de aanwezigheid van Trump, om internationale organisaties te versterken. Die hebben we uiteindelijk nodig. En als het om de NAVO gaat, erkent Amerika dat ook. De Verenigde Staten zijn vanuit hun eigenbelang in Europa actief. Omdat de Russen meer invloed krijgen.”

Rutte ging ook kort in op de onderhandelingen over de EU-begroting. Nederland houdt vast aan de wens dat de Europese begroting niet hoger wordt dan 1 procent van het bruto nationaal inkomen. „Dat vinden we acceptabel, dat is de grens. Dat is het voorstel van de vrekkige vier”, aldus Rutte, doelend op de gelegenheidscoalitie van Nederland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden.

Nederlands belangrijkste buur Duitsland wil echter wel meer uitgeven, zo betoogde kanselier Merkel. Dat verbaast Rutte niet. „Tot nu zitten de Duitsers er strak op. Dat land is ook geen onderdeel van de vrekkige vier. Merkel heeft de ruimte om verder te gaan dan wij.” Vanaf donderdag gaat Rutte met zijn Europese collega’s over de nieuwe meerjarenbegroting van de Unie onderhandelen.

In München werd Nederland aangeduid als ’middenmacht’. Dat vond Rutte terecht: „We zijn niet klein, maar ook niet de grootste in Europa. We hebben de vijfde economie van de EU, met ruime afstand op de rest.”

Bron: Telegraaf.nl