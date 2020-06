Telegraaf | Sint-Maarten van 1 juli weer open voor toeristen

PHILIPSBURG – Sint-Maarten is per 1 juli open voor toeristen uit Europa en Amerika. Dat heeft toerisme minister Ludmila de Weever bekendgemaakt. Passagiers moeten een corona test ondergaan voordat ze naar Sint Maarten vertrekken en een mondkapje dragen tijdens de reis.

Eerder maakte Aruba bekend per 10 juli Amerikanen te willen ontvangen, Curaçao is voorlopig niet open voor bezoekers uit Amerika en Canada. Op Sint-Maarten moeten zowel de bevolking als de toeristen volgens De Weever sociale afstand houden en zich houden aan de hygiënevoorschriften. „Economische activiteit is belangrijk, maar we moeten ons aan de regels houden”, aldus de minister.

Sint-Maarten is al enkele dagen open voor bezoekers uit Saba, St. Eustatius, Bonaire, Curaçao, Aruba, Anguilla, St. Barths, Martinique en Guadeloupe. Op 22 juni opent Sint Maarten haar grenzen voor bezoekers uit St. Lucia, Antigua, Barbuda, St. Kitts en Nevis, Dominica en de Britse Maagdeneilanden.

Bron: Telegraaf