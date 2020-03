Telegraaf | Spaanse leger vindt overleden, alleen gelaten bejaarden

Door Hilde Postma

BARCELONA – Grote verslagenheid in Spanje, waar het einde van de golf slachtoffers door het Covid-19 virus nog niet in zicht lijkt. De afgelopen 24 uur stierven er 514 mensen.

Daarnaast zijn er 6584 nieuwe geregistreerde besmettingen: de hoogste aantallen sinds het uitbreken van de epidemie. Alarmerend is dat 5.400 medewerkers van ziekenhuizen en gezondheidscentra inmiddels besmet zijn: bijna 14 procent van het totale aantal.

Daarnaast zijn er de dramatische verhalen die naar buiten komen. Zoals die van het leger, dat tijdens desinfectie-operaties in Madrileense verzorgingstehuizen mensen op kamers vond, die aan hun lot waren overgelaten. Sommigen waren in leven, anderen al gestorven. Dat zegt de Spaanse minister van Defensie, Margarita Robles.

„Het leger heeft bij een aantal bezoeken compleet verlaten mensen aangetroffen. Sommigen van hen lagen dood in bed”, zei ze in een tv-interview. Ze zei ook dat de regering een onderzoek opent en dat er „streng zal worden opgetreden als het gaat om de manier waarop ouderen worden behandeld in verzorgingstehuizen.”

Te druk om alle doden op te halen

Maar medewerkers van verzorgingshuizen geven in Spaanse media aan dat ze „200 procent geven” in hun poging ouderen tot het laatste moment te verzorgen. „Daarbij worden we nu ook nog gecriminaliseerd”, zegt één van hen bitter. Vaak moet het verzorgingspersoneel zonder beschermende kledij werken, zodat ze groot risico lopen zelf besmet te worden. En hebben uitvaartbedrijven het te druk om op tijd alle doden op te halen.

Normaal worden lichamen van overledenen gekoeld bewaard in de verzorgingshuizen, totdat uitvaartcentra hen op komen halen. Maar de veertien crematoria en begraafplaatsen in Madrid kunnen hun werk momenteel niet meer aan.

Vooral omdat er onvoldoende beschermend materiaal aanwezig is voor de medewerkers van de uitvaartcentra. Daarnaast is er een capaciteitsprobleem: door de epidemie sterven er dagelijks 150 mensen meer in Madrid. Burgemeester José Luis Martínez-Almeida van Madrid heeft er bij de regering op aangedrongen maatregelen te treffen.

Lichamen naar ijsbaan

Ondertussen heeft het ‘Palacio del Hielo’ (het IJspaleis, een ijsbaan in de Spaanse hoofdstad) daarom aangeboden zijn installaties tijdelijk in te zetten om de lichamen van overledenen te koelen – totdat de uitvaartcentra hun werk weer kunnen hervatten. De eerste lichamen zijn er al aangekomen.

De Spaanse politie zegt ondertussen dat er ‘verschillende gevallen’ zijn van besmette patiënten die uit Madrileense ziekenhuizen vertrekken, zonder toestemming van artsen. „Het is enorm veel werk om deze mensen te lokaliseren, en te achterhalen met welke taxi ze zijn vertrokken”, zegt de nummer twee van de Spaanse politie, José Angel González. Volgens hem gebeurt het „meer vanuit paniek vanwege de situatie in de ziekenhuizen, dan uit een gebrek aan solidariteit”.

