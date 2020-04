Telegraaf | Trump haalt uit naar WHO om ‘slecht advies’ na corona-uitbraak

De Amerikaanse president Trump heeft zich zeer kritisch uitgelaten over het optreden van de Wereldgezondheidsorgnisatie (WHO) na de snelle verspreiding van het coronavirus.

Trump liet in een Twitter-bericht weten dat de WHO te veel de focus heeft gelegd op het bestrijden van het coronavirus in China.

Daarnaast zou de WHO het ’slechte advies’ aan Trump hebben gegeven om de Amerikaanse grenzen open te houden voor China. Verder benadrukte Trump om de financiering aan de WHO onder de loep te gaan nemen.

Amerika en vooral de regio New York is hard geraakt door het coronavirus. Er wordt zelfs rekening gehouden met meer dan 100.000 corona-doden.

Bron: Telegraaf.nl