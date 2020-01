Telegraaf | Trump: we wilden oorlog juist voorkomen

Trump stelde op een persconferentie dat Soleimani „sinistere” aanvallen aan het voorbereiden was op Amerikaanse diplomaten en militairen. De generaal had volgens Trump ook de hand in een recente raketaanval in Irak, waarbij een Amerikaan omkwam, en de gewelddadige protesten bij de Amerikaanse ambassade in Bagdad.

De VS schakelden Soleimani uit met een luchtaanval in de Iraakse hoofdstad Bagdad. „Soleimani pleegt al 20 jaar terreurdaden om het Midden-Oosten te destabiliseren. Wat de VS gisteren deden, had al veel eerder gedaan moeten worden. Dan waren veel levens gered”, aldus de president.

’Geen regime change’

Hij benadrukte ook het regime in Teheran niet ten val te willen brengen. Eerder waren Witte Huis-functionarissen heel open over het streven naar ’regime change’, maar de grootste voorvechter daarvan, John Bolton, is inmiddels weg.

President Trump heeft veel kritiek gekregen op het uitschakelen van Soleimani, waarbij nog zeven anderen werden gedood. Meerdere oud-veiligheidsadviseurs spreken van een gevaarlijke escalatie. „Dit scenario kan tot het soort geweld en chaos leiden, dat we al jaren uit alle macht proberen te vermijden”, stelde de Democratische afgevaardigde Andy Kim, onder Barack Obama directeur van de Nationale Veiligheidsraad. Ilan Goldenberg, destijds verantwoordelijk voor het Midden-Oosten, zegt dat Iran ’zeker zal terugslaan’.

