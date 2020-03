Telegraaf | Venezuela is totaal onvoorbereid

Ziekenhuizen kampen met medicijntekorten | Sandra Korstjens

CARACAS – Weinig landen op de wereld zijn zo slecht voorbereid op het coronavirus als Venezuela. De ziekenhuizen kampen er al jaren met grote tekorten aan allerlei medische hulpmiddelen. Specialisten maken zich grote zorgen over de gevolgen van een uitbraak. Maar veel Venezolanen hebben andere zorgen.

„Het is moeilijk”, verzucht een arts in de Venezolaanse hoofdstad Caracas aan de telefoon. Hij wil anoniem blijven uit angst voor represailles van de overheid. „We hebben geen beschermingsmiddelen, geen mondkapjes, handschoenen ontbreken, er is niets om je ogen te beschermen.”

Bij het ziekenhuis waar hij werkt is alleen de eerste hulp nog open. Zelfs kankerpatiënten die behandeld zouden worden, worden nu naar huis gestuurd. Het ziekenhuis is volgens hem bijna leeg. Maar hij is bang dat daar snel verandering in gaat komen. „We hebben maar vijf beademingsapparaten, veel te weinig.”

Binnen blijven

In Venezuela zijn momenteel 33 mensen positief getest op Covid-19. Zij zouden het virus allemaal in het buitenland hebben opgelopen. Om een grotere uitbraak te voorkomen, heeft president Maduro alle Venezolanen bevolen om sinds gisteren zoveel mogelijk binnen te blijven. Op de staatstelevisie zei hij maandagavond: „Als we dit niet op tijd onder controle krijgen, dan kunnen de gevolgen heel ernstig zijn.” Hij noemde de verplichte quarantaine noodzakelijk.

De arts in Caracas noemt de drastische maatregelen een goede zaak. Maar het bevel wordt nog lang niet door iedereen opgevolgd. „Mensen wandelen nog steeds over straat alsof er niets aan de hand is”, ziet brandweervrouw Rosalima Rondón. Gecontroleerd wordt er volgens haar nog amper.

Veel Venezolanen zeggen dat het geen optie is om binnen te blijven. Een derde van de bevolking heeft op dit moment al niet genoeg te eten. De angst om zonder eten thuis te zitten is op dit moment groter dan om het virus op te lopen. Bovendien maakt het virus mogelijk minder indruk in een land waar ziekten als tuberculose, malaria en diabetes ook dodelijk zijn door een tekort aan medicijnen.

Grensovergang

Zo’n 4,5 miljoen Venezolanen zochten daarom de afgelopen jaren al hun heil in het buitenland. Maar intussen is de veelgebruikte grensovergang met Colombia gesloten. Daarmee is voor veel Venezolanen de enige uitweg uit hun land geblokkeerd.

En dat terwijl de economische situatie naar verwachting nog verder zal verslechteren nu de olieprijs is ingestort. Venezuela’s economie is sterk afhankelijk van de export van olie. Met nog minder oliedollars zal het nog lastiger worden om voedsel en medicijnen te importeren.

