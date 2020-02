Telegraaf | Verdachte douanier werkte op ’allerbelangrijkste en meest gevoelige plek’ in haven Rotterdam

Mick van Wely

ROTTERDAM – De vrouwelijke douanier die dinsdagochtend is opgepakt op verdenking van corruptie en witwassen was werkzaam op de allerbelangrijkste en meest gevoelige afdeling van de douane, de Pre Arrival. Dat is uitermate pikant omdat hier ook het corruptieschandaal rond douanier Gerrit G. speelde.

Ⓒ Rias Immink

Dat bevestigen drie goed ingevoerde bronnen van De Telegraaf in de Rotterdamse haven. De 45-jarige vrouw is Izaira F. Haar aanhouding was een kwestie van tijd. Binnen de douane was al bekend dat ze was geschorst hangende een onderzoek. Volgens de bronnen is F. maandenlang in de gaten gehouden om te kijken met wie ze contact had en of het vermeende lek binnen de douane nog groter is.

Tonnen aan drugs

Douaniers hebben geschokt gereageerd tegenover De Telegraaf. „Het is niet te bevatten dat na twee grote corruptiezaken waarbij tonnen aan drugs zijn ingevoerd met behulp van foute collega’s, dit nu weer gebeurt. De interne maatregelen die beloofd waren om corruptie tegen te gaan, zijn of niet uitgevoerd of hebben niet gewerkt”, aldus een van de douaniers.

Het Openbaar Ministerie bevestigt de aanhouding van een vrouwelijke douanier van 45 jaar, maar wil verder niets zeggen over het onderzoek.

Goud in handen

De drugsorganisatie die over een ’platte’ of corrupte douanier op de afdeling Pre Arrival beschikt, heeft goud in handen. Op deze plek bepalen de douaniers of een container wel of niet wordt gecontroleerd. Als een container ’op wit’ wordt gezet, kan de bak zonder controle het terrein worden afgereden. Zet een douanier op de afdeling Pre Arrival dus een container vol drugs op wit, dan is er geen risico op een controle.

Bekijk ook:

Binnenloodsen drugscontainers grenzeloos eenvoudig

De aanhouding van de vrouwelijke douanier volgt na omvangrijke corruptieschandalen in de afgelopen jaren bij de douane. De grootste affaire was die rond Gerrit G. die eveneens op de afdeling Pre Arrival werkte. Hij werd in 2017 veroordeeld tot 14 jaar cel voor corruptie en drugshandel en verdiende volgens het OM miljoenen met het faciliteren van grootschalige drugssmokkel.

Vrees voor geweld

Binnen de douane zijn grote zorgen over de toenemende smokkel van cocaïne via de Rotterdamse haven. De douaniers zijn naar eigen zeggen onderbemand en vrezen gewelddadige confrontaties met criminelen in de haven. Alleen al in de afgelopen week werden er zes keer ’uithalers’ gepakt in de haven. Die halen voor criminele organisaties cocaïne van het haventerrein.

De verhoogde activiteit kan verband houden met recente arrestaties. Door onderzoeken en aanhoudingen van sleutelfiguren is het lastiger geworden om cocaïne veilig uit de haven te krijgen en sturen criminelen in paniek uithalers de haven in.

Stanley W.

Zo werd begin deze maand een 55-jarige medewerker van de ECT-terminal opgepakt. Deze bekende Nederlands-Surinaamse bokser Stanley W. uit Ridderkerk werd opgepakt met twee uithalers die hij geholpen zou hebben om het terrein op te komen. W. uit Ridderkerk zit niet meer vast. Het havenbedrijf ECT wil niet zeggen of W. ontslagen is. „We nemen altijd gepaste maatregelen bij dit soort incidenten”, zegt een woordvoerder van het bedrijf.

Tips of reageren? Mail naar [email protected]

Bron: Telegraaf