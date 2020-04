Telegraaf | Vrees voor coronaramp op de Antillen

Paul Eldering

De spanning op de Antillen is om te snijden. Alleen de Nederlandse gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius profiteren van alle steunmaatregelen die ook in ons land van kracht zijn om de coronacrisis te bezweren. De situatie op Curaçao, Sint Maarten en Aruba verergert met de dag.

Dat laten Nederlandse ondernemers ter plekke weten.

„Het toerisme is al weken tot nul gereduceerd. Dat is wel driekwart van de inkomsten van onze Dutch Cariben eilanden. Gezondheid is natuurlijk heel belangrijk, maar de economische problemen worden hier erger dan na de orkaan Irma 2,5 jaar geleden, als er niet snel hulp wordt gegeven”, zegt de Nederlandse ondernemer Jan Willem van der Wal op Sint Maarten.

Cruises

Ook de zwaar door corona getroffen cruises blijven massaal weg uit Sint Maarten. „Er is niks meer. Straten zijn verlaten, we hebben een totale lockdown. We mogen ons huis niet uit, zelfs niet om boodschappen te doen. Die kunnen slechts bezorgd worden. Lokale mensen hebben geen baan meer en dus ook geen inkomen. De problemen beginnen zich op te stapelen. Er moeten al voedselpakketten worden uitgedeeld om hongersnood te voorkomen. Een vangnet is er niet. De enige optie is geld van Nederland.”

Het grote gevaar is volgens Van der Wal dat mensen hun huizen uitkomen als ze honger krijgen en dan aan het plunderen slaan. „We kunnen nu niet zonder concrete steun. Het virus slaat ook op Sint Maarten om zich heen met tientallen besmettingen en doden. Bedrijven voelen zich aan hun lot overgelaten.”

Barmhartig

Op Curaçao zit ook alles op slot. Ontwerpster Manon Hoefman doet een dringend beroep op de Nederlandse regering om ’barmhartig over de brug te komen’. No work, no pay, no food, zegt ze. „Er zijn geen uitkeringen. Wat hebben we aan gezondheid als niemand meer in zijn onderhoud kan voorzien? Een donker toekomstbeeld op zo’n zonnig eiland.”

De kans op escalatie is ook volgens haar levensgroot aanwezig. „Als mensen geen enkel uitzicht meer hebben in eerste levensbehoeften, kunnen ze rare dingen gaan doen. Als de nood hoog genoeg is, komt de criminaliteit dichterbij. Er is geen tijd meer voor uitstel van financiële steun”, vreest ze.

Ook de Nederlandse ondernemer Harry op Curaçao (’geen achternaam, onrustige tijden’) maakt zich zorgen over de werkloosheid onder de bevolking. „Daardoor nemen de spanningen met de dag toe. De anticorona-maatregelen zijn goed, nu moeten we alles doen om een economische ramp te vermijden. Er staan zeker 16.000 banen op de tocht.”

De Nederlandse noodhulp komende maanden zou volgens de eilanden eerder in de vorm van schenkingen moeten komen dan van leningen, waardoor de schulden nog meer gaan knellen. Het Nederlands-Caribische College Financieel Toezicht bleek afgelopen dagen in het advies aan Den Haag verdeeld.

Bron: Telegraaf