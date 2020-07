Telegraaf | Weerzin op Curaçao tegen salarissen van half miljoen in semi-overheid

Edwin Timmer

Op Curaçao groeit de weerzin tegen dikbetaalde directeuren van semi-overheden die, ondanks de woekerende armoede op het eiland, salarissen binnenharken van wel drie keer het salaris van premier Rutte.”

Met de lockdown door corona verdampte het Curaçaose inkomen uit toerisme, verloren duizenden hun baan en, om de overheidsfinanciën te redden, moesten ambtenaren zoals onderwijzers en vuilnismannen 12,5 procent op hun salaris inleveren. Dat zijn niet bepaald de breedste schouders op het eiland.

Solidariteit

„Uit solidariteit in deze crisis zouden juist de mensen die het meest verdienen veel meer moeten bijdragen”, zegt secretaris Gregory Wilson van de Algemene Bond van Overheidspersoneel (Abvo). De vakbondsbestuurder vindt jaarsalarissen van meer dan een miljoen Antilliaanse gulden (circa 500.000 euro) op een eiland van 160.000 inwoners ’niet goed klinken.’

Het was een schok toen vorig jaar de salarisstrookjes uitlekten van enkele aan de overheid gelieerde NV’s. Een topman van telecombedrijf UTS bleek 1,1 miljoen gulden mee naar huis te krijgen, zo’n 40.000 euro per maand. Een directeur van de Sociale Verzekeringsbank zat op vrijwel hetzelfde bedrag. Ook energiebedrijf Curoil en nutsbedrijf Aqualectra deelden topsalarissen uit.

Woede

De woede anderhalve week geleden tijdens een protest bij regeringsgebouw Forti richtte zich ook deels tegen die ambtelijke verrijking. „Wat ga je doen met 80.000 gulden per maand?”, sprak een demonstrant tegen het lokale Caribisch Netwerk. „En dan gaan ze het volk zeggen dat ze moeten inleveren? Dat is erg hoor.” Op het protest volgden plunderingen en brandstichtingen.

Minister Hensley Koeiman van Sociale Zaken zegt in gesprek met De Telegraaf dat de eilandregering werkt aan een Rhuggenaath-norm, vrij naar de Balkenende-norm. Hoge ambtenaren mogen straks niet meer verdienen dan 130% van een ministersalaris, dat zo’n 12.000 gulden ofwel 6000 euro per maand bedraagt. In verband met de coronacrisis besloten ministers overigens om een kwart op hun salaris te korten.

Twee sporen

Koeiman: „Die Rhuggenaath-norm willen we regelen langs twee sporen: via wetgeving en via de raden van commissarissen bij deze overheids-NV’s.” Zonder slag of stoot zal dat waarschijnlijk niet gaan. Het betreft immers contracten die door vorige ministers zijn getekend en goedgekeurd. Niets belet betrokken directieleden om via de rechter hun riante inkomens te verdedigen.

Op steun van de ambtenarenvakbond Abvo hoeven de directieleden echter niet te rekenen. Wilson: „Wij vertegenwoordigen hen niet. Zij hebben zelf over hun eigen arbeidsvoorwaarden onderhandeld.”

Overigens worden niet alleen topfuncties bij semi-overheden vorstelijk betaald. Ook het overige personeel geniet salarissen en extra voorwaarden die ver uitstijgen boven het gemiddelde (ambtelijke) inkomen op het eiland. Zo blijkt uit een publicatie uit april van accountantskantoor Deloitte Dutch Caribbean. Deloitte adviseert daarom om het volledige salarisbestand meer in overeenstemming te brengen met gewone werknemers in overheidsdienst.

Spectaculair

Tot de Rhuggenaath-norm is ingevoerd, blijven de inkomensverschillen binnen de Curaçaose overheid spectaculair. Een leerkracht in het basisonderwijs verdient tussen de 3600 en 5600 gulden per maand. Daar moet nu 12,5 procent af. Het uitgelekte inkomen van de top van de Sociale Verzekeringsbank ligt twintig keer hoger.

Bron: Telegraaf

Naschrift KKC

Salarisstrookjes advocaat Mirto Muray is de raadsman van de vier best betaalde directeuren van publiekrechtelijke organen, waarvan hun salariëring ooit door een minister is bepaald. Murray betwijfelt namelijk of de wijziging van de Code Corporate Governance de bevoegdheid geeft aan de minister om de arbeidsvoorwaarden van directeuren van overheidsgelieerde entiteiten te maximeren.

Eerder werd de Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten – die het parlement op 17 augustus 2016 had aangenomen en die die salarissen moesten limiteren, opmerkelijk genoeg ook al door de samenwerkende vakbonden geboycot: “Het is een interventie in de vrije onderhandelingen en dat is onacceptabel voor ons”, verklaarde de woordvoerder van de vakbonden Errol Cova toendertijd vaag.

“Deze wet verhindert de vakbonden in het nemen van een juridisch standpunt dat afwijkt van de overheid. Dat houdt in dat onderhandelen geen zin meer heeft, want uiteindelijk is het de overheid die bepaalt.” Volgens de vakbondsleider zou de Landsverordening internationale verdragen schenden , ‘omdat het recht op vrije onderhandelingen een recht is dat ‘het vakbondswezen na lange strijd heeft bemachtigd’.

Echter, het bleek destijds bemiddelaar en Grupo Sopi lid Stanley Betrian die de dikverdienende overheidsnv-directeuren de Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten voor een som van 1,8 miljoen tot nu toe voor 4 jaar vooruit wist uit te schuiven door de Landverordening tijdens de 2016 vakbondsrellen tussen de onderhandelingen te schuiven als agendapunt.

Later werd duidelijk dat Betrian en Cova in een één-tweetje samenspanden ten behoeve van Betrian’s mede-Sopileden Paul de Geus (UTS) en Franklin Sluis (BPT) en ook andere overheidsdirecteuren zoals Yamil Lasten (Curoil) en SVB directeur Philip Martis. De Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten bleek namelijk vooral betrekking te hebben op de volgende overheidsdirecteurs salarissen:

Paul de Geus (UTS en CTEX/Dataplanet) nafls 1.144,274 (2019)

Yamil Lasten (Curoil) nafls 827.704 (2019)

Franklin Sluis (Bureau Telecommunicatie en Post) nafls 747,306 (2015)

Philip Martis (SVB) nafls 1.125.666 (2015)