Telegraaf | Woedende Arubaanse journalisten noemden me ’zoetwaterjournalist’

Edwin Timmer

“Locatie, locatie, locatie. Dat zijn de drie belangrijkste factoren voor prijsbepaling van een huis. Zo luidt een grap onder makelaars. In de journalistiek is er ook zo’n element dat allesbepalend is voor het vak. En het is er één die ik, vreemd genoeg, tijdens mijn opleiding nooit als onmisbaar gereedschap kreeg aangereikt: netwerk, netwerk, netwerk.”

De eerste keer dat ik door de krant naar Curaçao werd gestuurd, begon ik wat contacten betreft op nul. Toenmalig nieuwschef Wim Hoogland belde me uit bed in Mexico-Stad met het verzoek direct naar Willemstad te reizen. Dat was 2012. Premier Gerrit Schotte was afgezet door het parlement, maar weigerde te vertrekken en sloot zich op in regeringscentrum Fort Amsterdam.

Die eerste dagen op een vreemde plek zorgen voor flink wat adrenaline en stress. De krant wacht niet. En je hebt te zorgen dat je snel de juiste personen vindt voor bijzondere artikelen. Veel mensen spreken, goed luisteren en wat geluk is nodig: zo liep ik destijds bij toeval een partijgenoot van Schotte tegen het lijf die compleet leegliep.

Illegalen

Prille contacten werken vaak als rollende sneeuwbal. Zeker op kleine Caribische eilanden. Je spreekt één persoon en die weet weer andere interessante figuren. Zo ontstond mijn lijstje politici, ondernemers, serveersters, vakbondsmensen, journalisten, activisten en kennissen. En omdat ik als correspondent geregeld mocht terugkeren – voor verkiezingen, de chikungunya-epidemie of Venezolaanse vluchtelingen – groeide het netwerk stukje bij beetje.

Zo’n netwerk is de basis voor bijzondere primeurs. Over Venezolaanse illegalen bijvoorbeeld die gewoon met tassen en koffers, na een enkeltje per boot, het Arubaanse strand opwandelden. Of over de aantijgingen van corruptie tegen verscheidene ministers rond voormalig Arubaans premier Mike Eman.

Geuzennaam

Die laatste reportage deed nogal wat stof opwaaien. Eén zinsnede luidde: ’Aruba telt meer schandalen dan Dividivi-bomen, maar de ministers hoeven niet op het matje te komen’. Sommige Arubaanse journalisten spraken er schande van. Wat denkt die Makamba uit Mexico-Stad wel niet?

En één lokale krant bezorgde me zelfs een geuzennaam: periodista di awa dushi. Lelijke zoetwaterjournalist! Inmiddels is wel duidelijk dat ons artikel nooit op leugens was gebaseerd. Eén betrokken minister is al veroordeeld en tegen andere voormalig bewindslieden loopt justitieel onderzoek.

Laatst reisde ik, voor het eerst in twee jaar, weer naar Curaçao. Nu vanuit Amsterdam. Om verslag te doen van de economische crisis en hoe de om zich heen grijpende armoede eilandbewoners bij de keel heeft. Nog steeds werkt het hetzelfde.

Alleen dankzij welwillende Curaçaoënaars kwam ik terecht bij Denice Bezemer van de Stichting Help Curaçao, voor een indringend verhaal over ontvangers van een dagelijkse gratis warme maaltijd. Zonder netwerk zijn we als krant nergens.”

