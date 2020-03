Telegraaf | Woeste Italiaanse politici in advertentie aan Duitsers: ’Wees geen Nederland’

Paginagroot in Frankfurter Allgemeine Zeitung

ROME – Italiaanse politici en bestuurders gaan dinsdag in een paginagrote advertentie in de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) tekeer tegen Nederland. Ze zijn woest over de opstelling van ons land tegen eurobonds. Nederland wordt zelfs „in alle opzichten een voorbeeld van gebrek aan ethiek en solidariteit” verweten.

De Italiaanse regering wil dat eurobonds worden uitgegeven door de diepe economische crisis waarin Italië zich bevindt vanwege het coronavirus. Nederland is hierop tegen:

„Lieve Duitse vrienden, met de coronacrisis is in de westerse wereld de gemeenschappelijke geschiedenis weer belangrijk geworden”, begint de open brief onder leiding van oud-minister en Europarlementariër Carlo Calenda op pagina vijf van de FAZ.

„De eerste uitdaging betreft het overleven van de EU. De EU heeft nu niet de middelen voor een gezamenlijk antwoord op de crisis. Maar als ze nu niet bewijst dat ze bestaat, dan zal ze ophouden te bestaan.” Daarom hebben, zo wordt in de brief gezegd, negen landen de uitgave van eurobonds voorgesteld. Nederland steunt dat voorstel niet.

„Momenteel voert Nederland echter een groep landen aan die zich tegen deze strategie keert, en ook Duitsland schijnt deze groep te willen volgen”, zo gaat de brief verder.

„Nederland is het land dat sinds jaren met zijn fiscaal beleid belastinginningen van de belangrijkste Europese landen ontneemt. Het zijn onze openbare begrotingen en de sociaal zwakkeren in onze landen die daarvoor de prijs moeten betalen. Het zijn diegenen die vandaag het sterkst door de crisis worden getroffen. De Nederlandse houding is in alle opzichten een voorbeeld van gebrek aan ethiek en solidariteit.”

’Na de oorlog hielp Italië’

In de brief wordt verder gewag gemaakt van de periode na de Tweede Wereldoorlog waarin andere Europese landen, waaronder Italië, Duitsland hielpen met haar schulden. Daar zou Italië nu nog trots op zijn.

„Lieve Duitse vrienden, de herinnering helpt de juiste beslissingen te nemen. Jullie als Duitsers behoren tot de grote Europese naties. Jullie plaats is aan de kant van de Europese instellingen, met waarden als vrijheid en solidariteit. Niet in het volgen van bekrompen nationaal egoïsme”, aldus de open brief.

Bron: Telegraaf