Tiener op St Maarten staat terecht voor moord | Antilliaans Dagblad

Philipsburg – Een zestienjarige jongen moet terechtstaan voor moord en doodslag. Dat heeft de rechter afgelopen week tijdens een regiehoorzitting bepaald.

De tiener, die momenteel wordt vastgehouden in het Miss Lalie Youth Care and Rehabilitation Centre, wordt beschuldigd van betrokkenheid bij het schietincident van 9 maart in een huis aan Pendant Cactus Drive in Sucker Garden. Zo meldt The Daily Herald.

Bij de schietpartij werd een man gedood en een vrouw raakte ernstig gewond. De man werd vier keer neergeschoten, één keer in de kaak, één keer in de borst en twee keer in de schouder. De vrouw werd in haar hoofd en heup geschoten.

Beiden werden met spoed naar het St. Maarten Medical Center gebracht, waar ze spoedeisende medische zorg kregen. De man bezweek aan zijn verwondingen en stierf ongeveer een uur na het schietincident in het ziekenhuis. De vrouw werd overgevlogen naar Colombia voor verdere medische behandeling. Zij heeft het incident overleefd.

Kort na de schietpartij gaf de tiener zich aan bij het politiebureau van Philipsburg. Hij vertelde de officieren dat hij betrokken was bij de schietpartij in Sucker Garden. Daarop volgde zijn arrestatie en ondervraging door de rechercheur.

De jonge beklaagde zei tijdens de hoorzitting dat hij zichzelf ‘niet herkende’ in de beschuldigingen, waaronder illegaal vuurwapenbezit.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is het dossier nog niet compleet. Er ontbreekt een psychologisch rapport en een verslag over een afgeluisterd telefoontje.

Advocaat van de verdachte Shaira Bommel zei dat ze nog niet in staat was om verzoeken in te dienen of getuigen op te roepen omdat ze de inhoud van het dossier nog niet kent en de beschuldigingen nog niet met haar cliënt heeft kunnen bespreken.

Partijen kwamen overeen dat de advocaat de rechtbank en het OM binnen drie weken op de hoogte zal stellen van eventuele verzoeken.

De moeder van het slachtoffer was aanwezig bij de hoorzitting en hield een portret van haar overleden zoon voor zich. Ze legde een korte verklaring af voor de rechtbank. ,,Hij is verdwenen. Hij komt niet terug. Waarom heeft hij mijn zoon doodgeschoten? Ik weet het niet. Het is heel moeilijk. Het is pijnlijk. Alles wat ik nodig heb, is rechtvaardiging voor mijn zoon. Hij heeft twee personen doodgeschoten en één is dood”, aldus de moeder in haar verklaring.

Naar verwachting zal er binnen vier maanden een hoorzitting plaatsvinden.

Bron: Antilliaans Dagblad