TK | Tweede kamervragen Van Raak (SP) over persvrijheid op Curacao

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de persvrijheid op Curaçao.

1 Wat is uw reactie op klachten van journalisten over de beperking van de persvrijheid op Curaçao in coronatijd? (1

2 Deelt u mijn opvatting dat juist in tijden van crisis de vrije media een belangrijke controlerende taak hebben?

3 Deelt u mijn opvatting dat dit moet gelden voor alle landen van het Koninkrijk en dus ook voor het land Curaçao?

4 Deelt u mijn opvatting dat de financiële steun aan Curaçao gepaard mag gaan met eisen aan de persvrijheid?

5 Bent u bereid deze vragen te beantwoorden vóór het debat op woensdag 20 mei over financiële steun aan Curaçao?

(1 http://deachterkantvancuracao.blogspot.com/2020/05/in-het-nieuwe-normaal-geen-rol-voor-de.html

Bron: Tweede Kamer