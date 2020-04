Trouw | Bleekmiddel injecteren? Trumps nieuwste ideetje tegen coronavirus drijft dokters tot wanhoop

Seije Slager

Artsen in de VS voelen zich genoodzaakt te waarschuwen tegen het injecteren van bleekmiddel, nadat president Trump had gesuggereerd dat dat zou kunnen helpen tegen Covid-19.

Over hydroxychloroquine hoor je Donald Trump ineens niet meer. Tot voor kort greep de Amerikaanse president menig persconferentie aan voor een pleidooi om coronapatiënten te behandelen met dat middel. Een ‘gamechanger’, volgens hem.

Een studie naar 368 behandelingen in veteranenziekenhuizen, waarvan de voorlopige resultaten eerder deze week werden gepubliceerd, wees echter eerder in omgekeerde richting: patiënten die met hydroxychloroquine werden behandeld, lijken juist een iets grotere kans op overlijden te hebben. Op donderdag kwamen daar de voorlopige resultaten van een grote klinische test onder 600 patiënten in New York bij. Daar zagen de onderzoekers geen wezenlijk verschil in overlevingskans tussen mensen die wel en niet met het middel werden behandeld.

Op diezelfde donderdag greep Trump de resultaten van een andere studie aan om nieuwe theorieën te lanceren over hoe je het virus zou kunnen behandelen. De aanleiding was een studie die de Amerikaanse overheid had laten uitvoeren naar de overlevingstijd van het virus op oppervlakten. Uit die studie bleek dat zonlicht, hitte en desinfecteringsmiddelen de overlevingstijd van het virus flink bekorten.

Desinfectiemiddel injecteren

Trump zag die resultaten en vertaalde ze meteen naar mogelijke behandelingen. Zou het niet mogelijk zijn, zo speculeerde hij, om “het lichaam te raken met een enorm… of het nu ultraviolet of gewoon een heel sterk licht is?” En hij vervolgde: “Stel dat je dat licht in het lichaam krijgt, door de huid of op een andere manier?”

Zijn volgende suggestie deed de haren van veel Amerikaanse artsen pas echt overeind staan. “En ik zie ook hoe desinfecteringsmiddel het virus in een minuut – één minuut maar – uitschakelt. Is er niet iets te bedenken, dat we zoiets ook kunnen doen door het te injecteren? Een soort schoonmaak? Want je ziet dat het in je longen komt en daar heel veel doet.”

Trump vroeg Deborah Birx, de arts die als medisch coördinator van de corona-aanpak aanwezig was bij de persconferentie, om te reageren op zijn ideeën, maar toen ze begon tegen te sputteren, ontnam hij haar het woord weer.

Waarschuwingen

Op sociale media regende het vervolgens waarschuwingen van medische experts tegen het injecteren of inhaleren van bleekmiddel. Ook de gezondheidsautoriteiten van de staat Washington deden een officiële waarschuwing uitgaan: “Eet alsjeblieft geen wasmiddelcapsules en injecteer jezelf niet met welk ontsmettingsmiddel dan ook.”

Zulke waarschuwingen zijn onder meer ingegeven door de dood van een man uit Arizona, die vorige maand samen met zijn vrouw een aquariumschoonmaakmiddel innam, dat ook chloroquine bevatte. Volgens zijn vrouw, die de zelfvergiftiging heeft overleefd, verkeerden de twee in de veronderstelling dat het middel hen zou beschermen tegen het coronavirus, omdat er op televisie zoveel over werd gepraat.

Artsen in de Verenigde Staten maken zich niet alleen zorgen om de zelfbedachte medicijnen en behandelingen van president Trump, maar ook over de vraag of politieke overwegingen de medische respons op de coronacrisis niet in de weg zitten. Dinsdag werd immunoloog Rick Bright ontslagen als directeur van de overheidsorganisatie die een vaccin ontwikkelt. Volgens Bright zelf komt dat doordat hij intern te veel kritiek had op Trumps promotie van het onbewezen hydroxychloroquine. Trump reageerde gepikeerd op vragen over het ontslag van Bright en beweerde hem niet te kennen.

Zijspoor

Bright is niet de enige medische professional die sinds het begin van de coronacrisis op een zijspoor is gerangeerd. Zo kreeg Nancy Messonnier, een hoge functionaris bij de Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC, een minder belangrijke functie, nadat ze eind februari in het openbaar had gezegd dat Amerikanen zich zouden moeten voorbereiden op een ‘flinke ontwrichting’ van het openbare leven, een uitspraak die met terugwerkende kracht niet erg controversieel lijkt.

Volgens veel critici van de regering is de trage respons van de Amerikaanse regering op het coronavirus er mede debet aan dat de VS nu wereldwijd veruit het zwaarst getroffen is, met al meer dan 50.000 doden.

