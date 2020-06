Trouw | Curaçao is de vernielingen en brandstichtingen zat en roept de hulp in van het Nederlandse leger

Dick Drayer

De hulp van Nederlandse militairen is ingeroepen om de lokale politie op Curaçao te ondersteunen. Al dagen zijn er brandstichtingen en vernielingen in Willemstad.

Een werknemer van Selikor, het ­bedrijf dat vuil ophaalt en verwerkt op Curaçao, veegt de straten van Punda schoon. Zoals elke dag. Maar nu ruimt hij, ironisch genoeg, de troep op die zijn collega’s de dag ­ervoor hebben gemaakt.

Het is al dagen onrustig op het eiland waar inmiddels de hulp van Nederlandse militairen is ingeroepen. Die gaan hun 56 Curaçaose ­collega’s bijstaan met het ondersteunen van de lokale politie.

Eerst waren het boze burgers en vuilnismannen die de stad doortrokken en een spoor van vernielingen achterlieten. Ruiten sneuvelden, winkels werden geplunderd, verkeersborden uit de grond getrokken en vuilcontainers in brand gestoken. Ook een politieauto werd omver­gekegeld en in brand gestoken.

De ongeregeldheden ontstonden na de bestorming afgelopen week van Fort Amsterdam, het regeringscentrum van Willemstad en zetel van de gouverneur van Curaçao. De toegangspoort bezweek onder druk van de boze demonstranten en tien in de haast opgetrommelde ME’ers wisten ternauwernood de deur naar het ministerie van algemene zaken af te schermen. Daardoor kon premier Eugene Rhuggenaath, die daar vergaderde met zijn ministersploeg, in veiligheid worden gebracht.

Niemand wist toen nog wat er de nachten erna zou gebeuren

De betogers willen het vertrek van de regering-Rhuggenaath, die de pijn niet zou voelen van een volk dat lijdt onder de coronamaatregelen en de strenge eisen die Nederland stelt in ruil voor de hulp om de crisis te boven te komen. Zo moeten ambtenaren en semi-ambtenaren per 1 juli voor onbepaalde tijd 12,5 procent op hun arbeidsvoorwaarden inleveren.

Niemand wist toen nog wat er de nachten erna zou gebeuren. Nadat de stad was schoongeveegd door de politie en de demonstranten naar huis waren gegaan, werden tegen zonsondergang de eerste brandende barricades opgeworpen, 75 in totaal. Niet in de binnenstad, maar in de buitenwijken van Willemstad. Wat volgde, waren nog twee nachten van ongeregeldheden, waarbij de politie bijna honderd vooral jonge mensen arresteerde voor hun ­betrokkenheid bij brandstichting, vernielingen en plunderingen.

“Die jongeren zijn NLS-bende­leden uit Koraal Specht en Buena Vista City. Rivaliserende bendes die met sympathiserende jongeren uit andere wijken chaos stichten”, zegt een lokale restauranteigenaar in Buena Vista. Hij wil niet met naam en toenaam in de krant. “I have a business to run”, zegt hij met een glimlach op zijn gezicht. “De jongens zitten vaak onder de boom, voor mijn restaurant en dan hoor je weleens wat.” De dag na de eerste nachtelijke rellen was hij op ze afgestapt om te vragen waarom ze de boel in brand staken. “Ik kreeg geen antwoord, maar de volgende nacht vond ik benzine en afval op mijn terras. Ik was net op tijd.”

Een groot probleem is de detentie van protestleider Lon Mutueel. Hij was de man die het weekend voor de rellen als eerste een blokkade opwierp en de hoge Julianabrug bezette. Zijn voorlopige hechtenis is met acht dagen verlengd, wat kwaad bloed heeft gezet bij de kleine bendes. De onveiligheid moet nu mede door Nederlandse militairen worden bestreden. Zaterdag arriveerde de 33ste rotatie van de landmacht op de luchthaven van Curaçao, die de 32ste moet aflossen. Daardoor heeft Defensie op dit moment tweemaal zoveel militairen op het eiland als normaal. Al heeft dat volgens defensiewoordvoerster Canan Babayigit niets met de onrusten te maken. “Toeval. Die rotaties van de landmacht op Curaçao zijn maanden van tevoren gepland.”

Bendes op Curaçao

Volgens het Openbaar Ministerie op Curaçao zijn ongeveer tien criminele bendes actief op het eiland, waarvan er een aantal ook vertakkingen hebben in Nederland. Zij houden zich bezig met drugs, wapenhandel, overvallen en afpersing. Strikt genomen heeft Curaçao geen bendes zoals die voorkomen in de Verenigde Staten en Mexico. Op straat zijn weinig tekenen te vinden van actieve gangs. Maar heel af en toe komen ze in het nieuws: in 2014 beschoten twee bendes elkaar bij de aankomsthal van het vliegveld. En ook de uitvoering van de moord op de bekende politicus Helmin Wiels in 2013 was het werk van een bende. Justitie zegt 58 groepen in de gaten te houden. De meeste daarvan zijn geen criminele organisaties, maar hebben wel leden die zich schuldig maken aan criminele activiteiten.

De naam van de restauranteigenaar is bekend bij de hoofdredactie.

Bron: Trouw