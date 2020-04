Trouw | De koks op Curaçao aan het werk, eten voor de werklozen

Dick Drayer

Het toerisme op Curaçao ligt stil, de voedselvoorraden rotten weg. Hotels koken nu voor de allerarmsten en de Venezolaanse vluchtelingen. ‘Mensen met honger wil je niet’.

De entree van het statige Avila Hotel in Willemstad is gebarricadeerd. Geen van de kamers heeft gasten. Op 13 maart sloten de autoriteiten de luchthaven van Curaçao om het coronavirus buiten het eiland te houden. Dat lukte, slechts veertien mensen werden positief getest, één van hen overleed aan de ziekte.

Maar de prijs die Curaçao moet betalen is hoog. De economie van het eiland ligt op zijn gat. 16.000 mensen die werken in de horeca en in de toeristische sector zitten werkloos thuis. Meer dan 80.000 mensen zijn afhankelijk geworden van voedselhulp, inclusief tienduizenden Venezolanen die illegaal op Curaçao verblijven.IEr was al veel armoede, maar de lockdownmaatregelen van de regering hebben veel mensen onder de armoedegrens gedrukt.

Toch was er gisteren bedrijvigheid in de keuken van Avila. Chefkok Mike van Regteren kookte vroeger bij de marine, maakte de overstap naar de grote hotelkeuken van Avila en mag nu na een maand weer maaltijden bereiden. Niet voor de toeristen, die zijn er niet, maar voor het speciale Daily Meal Programme van Berry Wouters.

Het keukenmes snijdt aan twee kanten

Wie op Curaçao in een hotel of restaurant eet, krijgt negen van de tien keer voedsel geserveerd dat door zijn levensmiddelengroothandel wordt geleverd. Berry keek naar zijn voorraden en al het horecapersoneel dat werkloos thuis zat en bedacht een uitweg waarbij het mes aan twee kanten snijdt. “Een en een is twee”, zegt Berry terwijl hij de maaltijden in grote kratten de vrachtwagen in schuift. Hij gaat zo op pad om het eten te brengen bij verschillende organisaties die in de wijken goede contacten hebben en weten waar de armoede zit.

Op Curaçao zijn genoeg professionele keukens om zelfs 80.000 armen te kunnen bedienen

“We hebben 400 professionele keukens op het eiland met mensen die daar ontzettend goed in kunnen werken. Als die 200 maaltijden per dag per keuken kunnen bereiden, kun je 80.000 mensen bedienen. Wij aan het werk, en zij een voedzame gezonde maaltijd.”

Baat bij stabiliteit en solidariteit

Wouters zegt dat de horeca en hotels het goede personeel weer nodig hebben in de keuken om na de coronacrisisI weer open te kunnen. “Als we deze mensen langs de kant laten staan, raken we ze kwijt. Met ons Daily Meal Programme kunnen we het personeel aan ons binden door ze werk te geven en we kunnen de allerarmsten een gezonde maaltijd bieden.”

De bedoeling is dat dit de komende drie maanden elke dag gaat gebeuren. Vooralsnog betaalt Wouters de eerste weken alles uit eigen zak. “Ik heb genoeg eten op voorraad, dat is het probleem niet, maar de bedoeling is dat er financiering komt uit sectoren op het eiland met een goed hart en die baat hebben bij stabiliteit en solidariteit in de samenleving. Mensen met honger wil je niet.”

10.000 maaltijden per dag

Chefkok Mike heeft gestoofde ossenstaart op het menu gezet met jus, gebraden yuca van de cassaveplant, aubergine en ui. De komende achttien dagen liggen de menu’s vast, later in de week maken de keukens spinazie en vis. “De maaltijden kosten een tientje per stuk”, zegt Berry.

“Particulieren kunnen de maaltijd gewoon bestellen via de website, en donateurs kunnen zich vastleggen voor 90 maaltijden. Dat dekt drie maanden elke dag één maaltijd voor één persoon. De bedoeling is dat het programma 10.000 maaltijden per dag gaat bereiden.”

Lokale honkbalgrootheid

Middags, wanneer Berry met twee trucks vol met maaltijden de wijken in gaat, verschijnt een bekende grootheid: Hensley ‘Bam Bam’ Meulens, de bekendste Curaçaoënaar uit de Major League Baseball in Amerika. Hij is assistent-coach bij de New York Mets, maar zit door het vliegverbod vast op het eiland. “Geen straf”, zegt Meulens lachend. “Curaçao is zo’n mooi eiland, en wie wil er nu in de coronabrandhaard van New York zitten?”

Gestoofde ossenstaart met jus, gebraden yuca van de cassaveplant, aubergine en ui

Het honkbalveldje dat de nestor vanhet Curaçaose honkbal betreedt, isniet meer dan een rotsig trapveldjemet autobanden die dienen als honk.Een enorm contrast. Hier begon ooitde honkbalcarrière van Didi Gregorius,een van de bestbetaalde Curaçaosehonkbalmiljonairs in Amerika.

“De coronacrisis verbreedt de albestaande armoede op Curaçao”,zegt Meulens. “Ik help Berry met dedistributie. De 34 honkballertjes diewe nu eten geven krijgen niet voldoendeomdat de gesloten scholendaar normaal voor zorgen. Hun ouderswerkten in de stad, maar zittennu thuis, zonder werk.”

Bron; Trouw

Naschrift KKC

2020 04 28 – Trouw De koks … by Knipselkrant Curacao on Scribd