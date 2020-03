Trouw | KLM neemt drastische maatregelen en iedereen lijkt dat te snappen

Barbara Vollebregt

KLM schrapt banen en wil werktijdverkorting aanvragen voor alle personeel, nu steeds meer vluchten worden geannuleerd vanwege het nieuwe coronavirus. Dat is drastisch, maar wel te begrijpen.

Eerst gingen de vluchten naar China niet door, toen besloot de Amerikaanse president Donald Trump tot een inreisverbod en nu worden ook vluchten naar Italië, Curaçao, Bonaire en Turkije geannuleerd.

De luchtvaartsector staat in de boksring en ieder inreisverbod dat er bij komt deelt een extra tik uit. KLM kan wel wat hebben, maar om niet om te vallen komt het bedrijf met noodmaatregelen, die vooral het personeel raken.

KLM heeft weinig keuze, zegt luchtvaartexpert Joris Melkert. In de luchtvaart is de omzet hoog, maar de vaste lasten zijn dat ook. Daardoor maakt de sector nu in rap tempo verlies. Volgens Melkert kan KLM op vliegtuigtoestellen, onderhoud en brandstof weinig meer bezuinigen dan het nu al doet. Wel kan het investeringen verminderen, dat doet het bedrijf per direct. “Wat overblijft, is bezuinigen op personeel”, zegt Melkert. “Hoe zuur ook, dat is de enige manier om de schade zoveel mogelijk te beperken.”

2000 banen geschrapt

En daarom worden er banen geschrapt, 1500 tot 2000 om precies te zijn. Om gedwongen ontslagen te voorkomen, moet dat vooral via natuurlijk verloop gebeuren: als een KLM-medewerker met pensioen gaat, komt daar geen vervanger voor terug. Ook zullen tijdelijke contracten niet meer worden verlengd.

Maar daar zitten niet de grootste zorgen van vakbond CNV Vakmensen en FNV Luchtvaart die de werknemers in de sector vertegenwoordigen. KLM wil namelijk ook als eerste af van de flexibele schil, en die is groot. “Met name bij het grondpersoneel zijn het aantal flexwerkers (vooral uitzendkrachten) heel groot”, zegt Michiel Wallaard van CNV Vakmensen. “Zeker 20 procent van het grondpersoneel heeft een flexcontract”, zegt Joost van Doesburg van vakbond FNV.

Vakantiereizen geschrapt

KLM is niet de enige in de luchtvaartsector die het moeilijk heeft. Veel andere bedrijven hebben al een werktijdverkorting aangevraagd. Van Doesburg noemt TUI fly, Swissport en Axxicom Airport Caddy. Daar zal het niet bij blijven denkt hij. “Nu vakantielanden als Turkije ook een inreisverbod voeren zullen bedrijven die zich vooral op het Europese toerisme richten ook geraakt worden.”

Het Turks/ Nederlandse Corendon annuleert deze maand al alle vliegreizen vanwege het coronavirus. Ook Sunweb Group, Prijsvrij, TUI en Sunair hebben alle vertrekkende vakantiereizen tot en met 31 maart geschrapt.

Dat is problematisch, zegt Van Doesburg, want veel grondpersoneel, van baliemedewerker tot bagagevervoerder, verdient al niet zoveel. Sommigen maximaal 110 procent van het minimumloon. En die komen straks thuis te zitten. Zij hebben vaak geen spaarpotje en dus belanden ze in een uitkering.

En diezelfde flexwerkers kunnen ook geen aanspraak maken op de werktijdverkorting die KLM voor al haar personeel gaat aanvragen bij de overheid. KLM wil dat personeel door de werktijdverkorting nog voor 70 procent kan blijven doorwerken, de overige 30 procent van hun loon wordt dan een uitkering.

Maar die 30 procent bedraagt maar 70 procent van het laatst verdiende loon. Dus door de invoering van werktijdverkorting verliezen alle vaste medewerkers ongeveer 10 procent van hun normale loon. Vakbonden vinden dat de luchtvaartmaatschappij die tien procent moet bijleggen, KLM wil dat niet.

Geen winstdeling

Maandag gaan de vakbonden en andere belanghebbenden met KLM om de tafel. Daar zal ook ter sprake komen wat er moet gebeuren met de bonus die medewerkers in april zouden krijgen. Die bonus – de winstdeling over 2019 – zou het bedrijf liever opschuiven naar oktober. Vakbonden leggen dat nu aan hun leden voor. CNV en FNV willen vooral graag dat de zekerheid op werk behouden blijft. Overheidssteun kan daarbij helpen.

Minister Wopke Hoekstra (financiën) heeft laten weten dat het kabinet alles zal doen wat nodig is om KLM en Schiphol overeind te houden. Hoekstra noemde daarbij maatregelen als zorgen voor genoeg geld voor bedrijfsleningen en de regeling rond arbeidstijdverkorting. “We zullen alles doen wat nodig is en het goede nieuws is dat we dat ook gewoon kunnen, want de overheidsfinanciën staan er heel goed voor.”

KLM-medewerkers blijven er vooralsnog rustig onder, zegt Wallaard van CNV Vakmensen. “Onze leden – die bijvoorbeeld passagiers inchecken – zien ook ook wel dat er vrijwel niemand meer naar het vliegveld komt. Dat het niet goed gaat is geen rocket science”, zegt hij. “Wat ik wel bijzonder vind: de meeste KLM’ers blijven onveranderd positief. Ze zijn trots op het bedrijf en willen er samen de schouders onder zetten. Dat is bij sommige bedrijven wel anders”, zegt Wallaard.

Bron: Trouw