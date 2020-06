Trouw | Maduro en Guaidó werken samen aan aanpak coronavirus

De regering van de Venezolaanse president Nicolas Maduro en oppositieleider Juan Guaidó hebben een akkoord gesloten om gezamenlijk naar fondsen te zoeken voor de bestrijding van het coronavirus in Venezuela.

Dat blijkt uit een document dat dinsdag op de officiële staatstelevisie is voorgelezen door minister van Communicatie, Jorge Rodriguez.

Voorlichters van Guaidó bevestigen het bericht. De stap is opmerkelijk omdat de links-populistische president Maduro eerder Guaidó en zijn partij Voluntad Popular had beschuldigd van een door huurlingen uitgevoerde inval op 3 mei. Die zou volgens Maduro door de Verenigde Staten zijn ondersteund, maar president Donald Trump heeft iedere betrokkenheid ontkend.

Meer dan een jaar geleden riep Guaidó zichzelf uit tot hoofd van de overgangsregering nadat zittend president Maduro in 2018 de presidentsverkiezingen won. Daarbij zou volgens de oppositie sprake zijn geweest van grootscheepse fraude.

Bijna zestig landen, waaronder de VS en Nederland, erkennen Guaidó als de legitieme interim-president, maar Maduro is ondanks pogingen van Guaidó om het roer over te nemen nog steeds aan de macht. De president heeft inmiddels het parlement alle bevoegdheden ontnomen en overgedragen aan een constitutionele vergadering, die loyaal is aan de zittende regering.

Bron: Trouw