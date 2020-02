Trouw | Nu het afzettingsproces voorbij is, krijgt de wraak van Trump vrij spel

Impeachment | Seije Slager

Nu het afzettingsproces voorbij is, krijgt de wraak van Trump vrij spel

Na zijn vrijspraak van impeachment ontsloeg Trump onwelgevallige ambtenaren en greep hij in in de rechtszaak van een vriend.

Sommige Republikeinen die het gedrag van hun president weliswaar niet voorbeeldig vonden, maar een afzetting te ver vonden gaan, spraken het vertrouwen uit dat de impeachment-procedure hem wel tot bezinning zou brengen. Volgens senator Susan Collins uit Maine had Trump ‘zijn lesje geleerd’ en zou hij ‘in de toekomst veel voorzichtiger zijn’ en zorgen dat hij de grenzen van zijn macht niet overschreed.

Een goede week na zijn vrijspraak lijkt het tegenovergestelde het geval: als Trump al een les heeft getrokken uit de mislukte afzettingsprocedure, dan lijkt het deze: dat hij met heel veel wegkomt. Trump is bezig met een ‘vergeldingsronde’, klaagde de Democratische senator Sherrod Brown.

Koude rillingen bij ambtenaren

Afgelopen vrijdag besloot Trump twee ambtenaren te ontslaan die tijdens de impeachment-verhoren hadden getuigd. Dat Gordon Sondland werd ontheven van zijn ambassadeurschap was in zekere zin nog ingecalculeerd: hij was een rijke zakenvriend die zijn positie te danken had aan zijn persoonlijke loyaliteit aan Trump. Maar dat ook luitenant-kolonel Alexander Vindman zijn bureau bij de Nationale Veiligheidsraad moest ontruimen, zorgde voor koude rillingen op de rug bij veel ambtenaren in Washington.

Vindman is een carrière-diplomaat die volgens het boekje had gehandeld; toen hij vermoedde dat de president zijn bevoegdheden overschreed, rapporteerde hij dat via interne kanalen, en zijn openbare getuigenis was het gevolg van een dagvaarding door het Congres, waar hij wel gehoor aan moest geven. Trump stuurde hem vrijdag terug naar zijn voormalige werkgever, het leger, en suggereerde dat dat disciplinaire maatregelen tegen Vindman zou moeten nemen.

Een strafeis wordt bijgesteld op Twitter

Daarbovenop kwam deze week Trumps inmenging in de rechtszaak tegen zijn vriend Roger Stone, een louche politieke ritselaar die betrokken was bij zijn verkiezingscampagne. Onlangs werd Stone door een jury veroordeeld voor onder andere liegen tegen het Congres en het intimideren van een getuige in het onderzoek van speciaal aanklager Mueller naar mogelijke banden van de Trump-campagne met Rusland. Het ministerie van justitie kwam deze maandag met de strafeis. Die zou volgens de aanklagers zeven tot negen jaar moeten bedragen.

Al snel twitterde Trump furieus dat die strafeis een ‘justitiële dwaling’ was, die ‘niet getolereerd’ mocht worden. De volgende dag gebeurde er iets zeer ongebruikelijks: het ministerie van justitie corrigeerde van hogerhand haar eigen aanklagers, en adviseerde bij nader inzien een lagere strafeis. Dat werd door de vier aanklagers die op de zaak zaten als zo’n flagrante politieke inmenging gezien, dat ze zich uit protest terugtrokken. Een van de vier nam zelfs ontslag bij het ministerie.

Ze kregen bijval van veel juristen en ex-ambtenaren van het ministerie. Sinds het aantreden van William Barr als minister van justitie – die een nogal ruimte interpretatie heeft van de bevoegdheden van de president – bestaan er zorgen over de onafhankelijkheid van het departement. Maar nu Barr hoogstpersoonlijk ingreep op suggestie van de president, laadde hij des te meer de verdenking op zich dat hij zichzelf deels ziet als persoonlijk advocaat van de president. Hij is inmiddels opgeroepen om er volgende maand over te komen getuigen in de juridische commissie van het Huis van Afgevaardigden.

De Republikeinen vallen hun president niet af

Dat het handig van Trump zou zijn om zich in een lopende zaak te mengen, dat wilden weinig Republikeinen voor hun rekening nemen. “Niet gepast”, aldus senator Lindsay Graham. Maar, zo vinden veel Republikeinen: die strafeis was ook écht heel hoog, en bovendien is het straks aan de rechter om een definitief oordeel te vellen. Die rechter kreeg inmiddels ook al een boze tweet van Trump om haar oren, waarin de president haar onpartijdigheid in twijfel trok.

Heeft de president zijn lesje geleerd van de impeachment, wilden verslaggevers woensdag weten van de Republikeinse senator Lisa Murkowski. Daar ‘zijn deze week geen sterke indicaties voor geweest’, moest ze toegeven. Trump zelf gaf grif antwoord op de vraag welke lessen hij uit de afgelopen maanden had getrokken: “Dat de Democraten slinks zijn, en dat ze heel veel slinkse zaakjes hebben lopen.”

