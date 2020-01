Trouw | ‘Oud-adviseur: Trump koppelde hulp Oekraïne aan onderzoek Biden’

De Amerikaanse president Trump wilde alle militaire hulp aan Oekraïne stopzetten totdat het land een onderzoek zou instellen naar de activiteiten van Joe en Hunter Biden in Oekraïne. Dat schrijft voormalig veiligheidsadviseur van Trump John Bolton in een nog te verschijnen boek, volgens de krant The New York Times.

Trump staat in de Senaat terecht vanwege deze zaak. Hij zou zijn macht hebben gebruikt voor zijn eigen politieke gewin door de steun aan Oekraïne te koppelen aan een onderzoek naar Biden. Vervolgens zou Trump het onderzoek naar zijn handelen hebben tegengewerkt. De president zou kunnen worden afgezet aan het einde van het proces.

De verklaring van Bolton gaat in tegen de verdediging van Trump die zegt dat het stopzetten van de hulp en het verzoek om een onderzoek te starten naar Biden losstaan van elkaar. Bolton stapte in september vorig jaar op na onenigheid met Trump.

De militaire hulp aan Oekraïne werd enige tijd stilgelegd door de VS. Uiteindelijk besloot Trump onder politieke druk van het Huis van Afgevaardigden de materialen toch weer te gaan leveren.

Het Witte Huis wilde zondagavond niet reageren op een verzoek om commentaar. Trump’s persoonlijke advocaat Rudy Giuliani, die een prominente rol in de Oekraïne-affaire heeft gespeeld, zei in een reactie: ‘Ik heb John altijd gerespecteerd en aardig gevonden. En ik heb hem ook altijd verdedigd tegenover mensen die beweerden hoe onverantwoordelijk hij was. Maar ik had het dus mis.’

Getuigen tijdens proces

De Democraten gebruiken het rapport van Bolton om hun roep om getuigen en nieuw bewijs in het afzettingsproces toe te staan kracht bij te zetten. “Er kan nu geen twijfel meer over bestaan dat Bolton de verdediging van de president direct tegenspreekt. Daarom moeten we getuigen toelaten in het proces’’, aldus de aanklagers in een verklaring. “Er is geen goede reden om te wachten tot het boek is gepubliceerd als zijn informatie zo belangrijk is.’’

Trump zei woensdag al tegen verslaggevers in het Zwitserse Davos dat hij niet wilde dat Bolton voor de Senaat gaat getuigen. “Het probleem met John is dat hij een nationaal veiligheidsprobleem is”, zei Trump. “Hij kent mijn gedachten. Hij weet hoe ik over bepaalde wereldleiders denk. Wat gebeurt er als hij onthult wat ik denk over een bepaalde leider en het is niet erg positief? Dat zal mijn werk heel lastig maken.”

Bron: Trouw