Trouw | Versoepeling waar Donald Trump op hoopt ‘vereist miljoen tests per dag’

Bas den Hond

Duizenden boze Amerikanen betoogden dit weekeinde tegen de coronamaatregelen. President Donald Trump leek met tweets olie op het vuur te gooien. ‘De president zat aan tot rebellie!’

Dat ze binnen een paar weken hun gewone leven weer zullen kunnen oppakken, gelooft maar een op de vijf Amerikanen. De rest wacht op duidelijkheid van deskundigen en bestuurders. Maar die zijn het onderling oneens. En de man die aan die discussie leiding geeft, president Donald Trump, zigzagt zelf tussen voorzichtigheid en opstand prediken.

‘Bevrijd Minnesota!’, twitterde hij vrijdag, verwijzend naar een staat die volgens hem best een aantal coronabeperkingen zou kunnen opheffen. Hetzelfde deed hij met betrekking tot Michigan en Virginia. Het leken oproepen aan de bevolking van die staten om de maatregelen van hun gouverneurs – allemaal Democraten – aan hun laars te lappen. En ze kwamen bovenop demonstraties van duizenden boze burgers in een aantal hoofdsteden. Voor gouverneur Jay Inslee van de staat Washington was het wel duidelijk: “De president zet aan tot rebellie!”

Maar de tweets waren ook een teken van onmacht. Want Trump heeft moeten terugkrabbelen na zijn claim dat hijzelf de ‘absolute bevoegdheid’ heeft om, in het hele land of per staat, de teugels te laten vieren. De federale regering kan alleen richtlijnen uitvaardigen, en donderdag deed Trump dat. In de verwachting, zo zei hij erbij, dat sommige staten daar al op 1 mei mee kunnen beginnen.

Versoepeling in drie fasen

De versoepeling zou in drie fasen moeten gebeuren. In de eerste fase mogen restaurants, sportscholen, kerken en zelfs stadions weer open, mits bezoekers er afstand kunnen houden. In de tweede fase mogen scholen weer open en wordt reizen niet meer afgeraden. In een derde fase kan alles weer, al is dan nog steeds hygiëne en zo veel mogelijk afstand houden het devies.

Voor elke fase zou een staat moeten slagen voor een examen: het aantal ziektegevallen of besmettingen moet bijvoorbeeld veertien dagen aan het dalen zijn voor fase 1 kan aanbreken. Maar de richtlijn schrijft alleen tests voor voor mensen met symptomen, en onder kwetsbare groepen, zoals ouderen.

Dat is een gapend gat in het plan, schrijven twee Amerikaanse wetenschappers, volksgezondheidsexpert Ezekiel Emanuel en econoom en Nobelprijswinnaar Paul Romer, in een betoog in The Atlantic. Zij leggen, zoals veel politici en experts in de Verenigde Staten al sinds het begin doen, sterk de nadruk op tests. Volgens de twee worden er nu, in tegenstelling tot wat de regering-Trump zegt, lang niet genoeg tests uitgevoerd, en worden ze bovendien gebruikt voor de verkeerde mensen. “Om het Amerikaanse sociale leven weer op gang te laten komen, moeten we veel meer testen, en dat concentreren op degenen die de meeste kans lopen het virus te verspreiden.”

Zeven miljoen mensen eens in de week testen

Ze doelen daarbij op personeel in de gezondheidszorg, in supermarkten, in het openbaar vervoer en bij de politie, op leden van grote gezinnen en op iedereen die niet kan thuiswerken. Bij elkaar zouden er in de VS zo’n zeven miljoen mensen eens in de week getest moeten worden, om degenen die besmet zijn daarna te isoleren. En moet het land dus een miljoen tests per dag kunnen verwerken.

Voor het nagaan van de contacten van wie besmet blijken te zijn, zouden er tussen de 100.000 en 200.000 mensen moeten worden aangenomen en opgeleid. ‘Totdat de VS veel meer tests kan uitvoeren en de juiste mensen test’, concluderen Emanuel en Romer, ‘zal het publiek weinig reden hebben te geloven dat we het virus in bedwang hebben’.

