Trouw | Waar het geld van Jandino’s actie voor de Antillen naartoe gaat

Dick Drayer

Met de actie ‘Samen één Koninkrijk’ zamelde cabaretier Jandino Asporaat meer dan een miljoen in voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Waar gaat dat geld naartoe?

Er voltrekt zich een stille ramp in het Caribisch deel van het Koninkrijk, ziet cabaretier Jandino Asporaat. Hij woonde tot zijn elfde op Curaçao en groeide daar op in armoede. Door de lockdown is het toerisme, de grootste bron van inkomsten op zijn geboortegrond, in één klap verdwenen.

Half maart, als de luchthaven van Curaçao sluit en de overheid maatregelen neemt tegen corona, stort de al kwetsbare economie van het eiland in. Naar schatting 80.000 mensen worden afhankelijk van een één of andere vorm van hulp omdat hun inkomen is weggevallen.

In Curaçao start de Voedselbank met het samenstellen van voedselpakketten voor deze mensen. Van 150 per maand, naar 1000 per week. Er ontstaan acties op het eiland van mensen die willen helpen. De nood is zo hoog, dat er een verband van Samenwerkende Hulporganisaties op Curaçao wordt opgezet, die vanaf de start alle zeilen moet bijzetten om aan de hulpvraag te voldoen.

Voedselpakketten

Hij moet iets doen, vindt Asporaat. Om een humanitaire ramp te voorkomen, zet hij de actie ‘Samen één Koninkrijk’ op. Hij was al bezig met het sturen van voedselpakketten en start 25 april op Instagram een benefiet om dat te ondersteunen. Begin mei volgt een liveshow op de NPO. Binnen twee weken haalt de cabaretier 1.154.063,27 euro op. Op maandag wordt het eindbedrag bekend gemaakt.

Voorafgaand aan het tv-optreden zoekt de cabaretier contact met het Curaçaohuis om een bestemming te vinden voor het geld. Het Curaçaohuis is een soort ‘ambassade’ van het eiland in Den Haag. Via dit Curaçaohuis komt Jandino in contact met de net opgerichte Samenwerkende Hulporganisaties Curaçao en wordt de hulporganisatie Cordaid in de arm genomen om de organisatie op zich te nemen. Cordaid is lid van Caritas International, dat een afdeling heeft op Curaçao.

Jandino dringt erop aan om ook Aruba en Sint-Maarten te betrekken bij de benefiet en samen met Cordaid en het Curaçaohuis besluit hij het geld via een verdeelsleutel op basis van inwonertal en aantal vluchtelingen te bepalen voor de drie eilanden. De uitkomst: Curaçao krijgt 50 procent, Aruba 38 en Sint-Maarten 12 procent van het totaalbedrag. Caritas Curaçao sluist het geld door naar de uitvoerende organisaties op de eilanden. Op Curaçao en Aruba is dat de voedselbank, op Sint Maarten wordt de Bishop Ellis Foundation verantwoordelijk voor het verzorgen van voedselpakketten.

Niet op papier

Mickael Francis van Cordaid kreeg een telefoontje van Jandino om de organisatie in korte tijd op te tuigen. De snelheid waarmee de actie wordt opgezet, leidt ertoe dat de afspraken tussen Jandino, Cordaid en de eilanden mondeling worden gemaakt. Gevraagd naar afspraken op papier blijft iedereen het antwoord schuldig. Op Aruba en Curaçao wordt direct samengewerkt met de voedselbank. Dat de zaken niet tot op de komma op papier staan, lijkt daar geen probleem op te leveren. Op Sint-Maarten coördineert de Bishop Ellis Foundation de actie om ruim 130.000 euro om te zetten in voedselpakketten.

Het ontbreken van afspraken op papier leidt tot verontwaardiging bij de K1 Britannia Foundation, een organisatie die zich al lange tijd bezig houdt met voedseldistributies op het eiland en zelfs prominent in beeld komt tijdens de show van Jandino. K1 is bang geen geld te krijgen – tegen de afspraken in – omdat nu alles naar de Bishop Ellis Foundation gaat.

Meteen aan de slag

Dat kan Mickael Franci van Cordaid zich niet voorstellen. “We hebben zelfs het logo van K1 op onze website geplaatst, dus dat komt wel goed. Bovendien, het is op Sint-Maarten sowieso een uitdaging om de distributie op gang te krijgen, omdat de Bishop Ellis Foundation niet voldoende uitvoerende capaciteit heeft.”

Volgens Franklin Girigori, de technische coördinator van Caritas Curaçao is alles vrij snel gegaan. “We zijn twee weken verder en we hebben de zaak organisatorisch op de rails met Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. De contracten zijn maandag klaar. Dan kan het geld worden overgemaakt en kunnen we meteen aan de slag.”

Bron: Trouw