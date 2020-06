De Portugese Algarve, naar de camping in Frankrijk of zelfs naar Curaçao: vanaf morgen kunnen Nederlanders weer op vakantie. En volgens TUI kan dat op een veilige manier. Toch blijkt uit onderzoek dat de helft deze zomer liever in Nederland op vakantie gaat. 2 juli komt de eerste vlucht naar Curaçao weer aan. Wie in juli naar Curaçao wil vliegen moet wel goed zijn terugvlucht bepalen, anders kunnen de ticketprijzen ver boven de 1000 euro belanden.