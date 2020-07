Twee weken respijt voor Klesch | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De Curaçaose regering heeft de Klesch Group tot 14 juli de tijd gegeven om ‘totale duidelijkheid’ te geven over de overname van de raffinaderij. Gebeurt dat niet, dan worden de onderhandelingen gestopt.

Dat heeft minister Steven Martina van Economische Ontwikkeling (MEO) gisteren gezegd tijdens een persconferentie in antwoord op vragen van de media. Martina was heel stellig en liet er geen twijfel over bestaan dat er nu echt knopen doorgehakt moeten worden. De regering heeft er begrip voor dat Klesch wat meer tijd nodig heeft na de wereldwijde uitbraak van het coronavirus, maar aan het geduld komt nu een eind.

Martina: ,,We wilden eind juni weten waar het eiland aan toe is, maar op verzoek van Klesch hebben we dat met twee weken uitgesteld.” De MEO-minister schetst twee mogelijke scenario’s: of Curaçao krijgt geruststellende antwoorden en er komt een compromis met Klesch, of er blijft twijfel bestaan over een werkelijke overname door de Amerikaanse groep.

In dat laatste geval trekt de Curaçaose regering een streep. ,,Dan stoppen we de onderhandelingen”, zegt Martina. ,,Dan gaat een nieuw proces van start met andere geïnteresseerde partijen.” Hoe de zaak ook uitpakt, uiterlijk 14 juli heeft de Curaçaose bevolking duidelijkheid. Martina: ,,Als we doorgaan met Klesch, willen we weten op welke manier.”

In de laatste week van juni zei premier Eugene Rhuggenaath (PAR) ‘niet de luxe van tijd’ te hebben. Ongeveer 500 van de ruim 900 Isla-medewerkers zijn per 1 juli in dienst getreden bij Curaçao Refinery Utilities (CRU), dochtermaatschappij van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK). CRU richt zich tot een overname op de opslag van olie en olieproducten. Met Klesch is exclusiviteit overeengekomen, zolang de onderhandelingen lopen.

Contractueel zijn er twee data voor een overname vastgelegd: 30 juni en 31 december. Nu de eerste datum niet haalbaar is gebleken, wil de regering wel weten of de deal nog doorgaat en wat dan de datum van overdracht wordt. Dat is belangrijk om toe te kunnen werken naar het moment van opstarten van de raffinaderij. Destijds gaf interim-directeur Marcelino de Lannoy van Refineria di Kòrsou (RdK) al aan dat van de Klesch Group nadrukkelijk een duidelijke commitment zal worden gevraagd. In de laatste week van juni luidde de boodschap van verschillende betrokkenen dat Klesch nog serieus interesse had.

Bron: Antilliaans Dagblad