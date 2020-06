Curacao.nu | Pullmantur failliet

Persbureau Curacao

Willemstad – Pullmantur Cruceros heeft faillissement aangevraagd. De Spaanse cruisemaatschappij kan haar schulden niet meer betalen.

Pullmantur is gedeeltelijk eigendom van Royal Caribbean Cruises in Miami. De cruisemaatschappij had eerder cruises tot 15 november al geannuleerd vanwege de COVID-19-pandemie.

De curator gaat nu kijken of een reorganisatie soelaas biedt. De vloot van Pullmantur bestaat uit drie schepen: de Horizon, de Monarch en de Sovereign. Zij doen regelmatig Curaçao aan.

Bron: Curacao.nu