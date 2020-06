Vandaag antwoord RdK/CRU | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Het voorstel van Isla-vakbonden PWFC, Apri en STK om alle medewerkers in dienst te houden van CRU met de helft van hun salaris, wordt op details geanalyseerd door Refineria di Kòrsou (RdK) en de overheid. De bonden verwachten vandaag een concreet antwoord.

Dat heeft PWFC-voorzitter Angelo Meyer gisteren toegelicht. In een gezamenlijk schrijven hebben ze hun standpunt nog eens kracht bijgezet. Het voorstel van de bonden is opgesteld vanuit het oogpunt van solidariteit.

Alle 911 Isla-medewerkers blijven in dienst, maar moeten het de komende maanden ook allemaal doen met vijftig procent van wat zij op dit moment verdienen. ,,In die drie, vier maanden kan becijferd worden hoeveel mensen er precies nodig zijn. Voor dat proces is meer tijd nodig.”

De vakbonden zaten gisteren aan tafel met de directies van RdK en Curaçao Refinery Utilities (CRU) en vertegenwoordigers van de overheid, namelijk premier Eugene Rhuggenaath. Het plan van de bonden wordt op details beoordeeld.

,,Want RdK heeft nu 2,7 miljoen beschikbaar voor het betalen van salarissen, terwijl voor 50 procent van de lonen 3,7 miljoen nodig is”, zegt Meyer. Tegelijkertijd voert het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) gesprekken met de banken op het eiland over mogelijke betalingsregelingen voor mensen die hun baan verliezen of het straks moeten doen met de helft van hun inkomen. ,,Het gaat dan om hypotheken en leningen”, zegt de vakbondsman.

RdK/CRU nam de Isla-medewerkers januari dit jaar tot eind deze maand in dienst. Vorige week liet Marcelino de Lannoy, interim-directeur van RdK, weten dat CRU in afwachting van de overname door de Klesch Group met 300 tot 400 personeelsleden verder gaat en zich nog uitsluitend richt op de verhuur van de opslagcapaciteit en het blenden van olie.

De reserves raken op nu de komst van Klesch langer op zich laat wachten dan verwacht, terwijl CRU wel moet opdraaien voor de salarissen van de 911 personeelsleden en het basale onderhoud van een niet-draaiende raffinaderij. De maandelijkse kosten bedragen ongeveer 18 miljoen gulden, waarvan 7 miljoen gulden aan salarissen, terwijl de inkomsten nul gulden zijn. Dus is er haast geboden.

De eerste olietanker moet nog deze maand aanmeren bij Bullenbaai. Zaterdag 20 juni wordt bekendgemaakt wie een aanbod krijgt om op basis van een halfjaarcontract bij CRU nieuwe stijl in dienst te treden. Alle partijen – bonden, regering en RdK/CRU – lijken op een lijn te zitten wat betreft het streven om zo veel mogelijk banen te behouden. Maar of het solidariteitsvoorstel van de vakbonden haalbaar is, zal vandaag blijken.

De vakbonden zijn volgens De Lannoy van meet af aan betrokken geweest bij de plannen voor na 30 juni. Ook bij het selecteren van de 300 tot 400 kandidaten was het uitgangspunt om zo veel mogelijk mensen in dienst te houden.

,,Dat bereiken we met deeltijdbanen of met arbeidstijdverkorting door in diensten van zes uur te werken in plaats van acht uur”, zei De Lannoy vorige week. Daarnaast is gekeken of mensen op een andere manier inzetbaar zijn.

PWFC-voorzitter Meyer is ervan overtuigd dat er voor alle 911 personeelsleden voldoende werk is, ook al ligt de raffinaderij stil. Veel werd voorheen gedaan door contractarbeiders bij aannemers. ,,Er is genoeg te doen. Kijk alleen maar naar de hele infrastructuur. Kunnen we zelf geen chapi of kwast in de hand nemen om het terrein schoon te maken en het hekwerk een likje verf te geven?”

zegt Meyer tegen TV Direct. ,,We kunnen de tijd benutten om alles te repareren, zodat als het zo ver is dat een nieuwe exploitant van start gaat, alles up-to-date is.”

Handen uit de mouwen, is dus in grote lijnen de boodschap van de PWFC-voorzitter. Wie niet productief wil zijn, past niet in het systeem en moet dat te horen krijgen. Daar ligt ook een verantwoordelijkheid van de bonden en het management van de organisatie.

Meyer: ,,Als een werknemer ergens zit te niksen en niemand zegt daar iets van, dan krijgt zo iemand het gevoel dat het wel goed is. Wij moeten ervoor zorgen dat werknemers productief zijn.”

Minister-president Rhuggenaath (PAR) was gisteren een deel van het overleg aanwezig. Hij zegt de wijze waarop de bonden meedenken te waarderen. ,,Een groot deel van het personeel zal te horen krijgen dat zij geen baan meer hebben, maar mogelijk lukt het om meer mensen in dienst te houden.”

De premier wijst erop dat rekening gehouden moet worden met het geld dat RdK beschikbaar heeft. ,,Met de verhuur van de opslag bij Bullenbaai zijn er weer wat inkomsten. Maar de RdK-directie moet het aantal personeelsleden dat in dienst blijft bij CRU na 30 juni, wel kunnen verantwoorden”, aldus Rhuggenaath.

Vandaag is er weer een vergadering om te vernemen wat RdK beslist. PWFC, Apri en STK zullen daarna hun leden en de werknemers informeren.

