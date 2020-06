Venezuela eist vrijlating Saab Morán

De Venezolaanse regering heeft de vrijlating geëist van de 48-jarige Colombiaanse zakenman Alex Naín Saab Morán die in Kaapverdië is opgepakt op basis van een Amerikaans arrestatiebevel. Washington zoekt hem wegens witwassen en omdat hij een sleutelfiguur zou zijn in de financiering van het regime van de Venezolaanse leider Nicolás Maduro, dat melden Amerikaanse media. De zakenman zou onder meer Venezolaans goud verhandelen in ruil voor geld en gunsten voor de regering van Maduro. Er hangt Saab tot 20 jaar gevangenisstraf boven het hoofd. Hij zou samen met een zakenpartner ongeveer 350 miljoen dollar hebben witgewassen.