Vertrek RvC Ennia | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Het werk van de twee commissarissen van verzekeringsmaatschappij Ennia zit erop. De machtiging om op te treden als commissaris is deze week ingetrokken door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), die in verband met de noodregeling sinds medio 2018 bestuurder is van Ennia.

De intrekking en het vertrek zijn door diverse bronnen bevestigd tegenover deze krant. De CBCS heeft nog geen officiële mededelingen hierover gedaan. Het betreft de commissarissen Faroe Metry en Dave Liqui-Lung. Zij werden destijds in verband met de noodregeling door de CBCS aangesteld in de raad van commissarissen (RvC) van de Ennia-werkmaatschappijen.

Eind 2019 bracht de CBCS een persbericht uit waarin bepaalde uitgelekte uitlatingen van de gevolmachtigde commissarissen werden rechtgezet, omdat beiden van onjuiste informatie zouden zijn uitgegaan.

De Ennia-top bestaat verder uit twee procuratiehouders: directeur Reinald Curiel en chief financial officer Lesley-Ann Harms-Brodie.

Bron: Antilliaans Dagblad