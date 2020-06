Foto: Èxtra

De man die 7 juni op de Schottegatweg-Noord crashte en verschillende malen met zijn auto over de kop sloeg, is vanmiddag in het ziekenhuis overleden.

Het ongeluk gebeurde waarschijnlijk door hoge snelheid van de chauffeur, die daardoor de macht over het stuur kwijtraakte en uit de auto werd geslingerd. Hij droeg geen gordel.

De identiteit van de man is nog steeds niet vrijgegeven, omdat de familie nog niet is getraceerd.

Het betreft hier het vierde dodelijke slachtoffer in het verkeer dit jaar.