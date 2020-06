Vijf jaar na Mitch Henriquez: ‘nog steeds nauwelijks vervolging van agenten’

DEN HAAG – Mitch Henriquez (42) overleed op 28 juni 2015 na een hardhandige arrestatie in Den Haag. Vijf jaar later zijn in dezelfde maand Black Lives Matter protestmarsen en wordt zijn naam genoemd. Het Openbaar Ministerie erkent dat er teveel geweld is gebruikt bij zijn arrestatie, maar welke gevolgen heeft deze erkenning gehad?

Voor Mitch’s familie zijn de afgelopen vijf jaar van rechtszaken geweest en zijn ze financieel uitgeput, zeggen ze. De zus van Mitch, Lila Henriquez, is een Go Fund Me page gestart om ‘door te kunnen vechten voor gerechtigheid voor Mitch en voor anderen zoals hij’.

Al jaren niets te vieren

Lila woont op Aruba, waar ook Mitch woonde. Hij was op vakantie in Nederland op het moment van zijn arrestatie. Ze is jarig, maar heeft jarenlang het niet willen vieren. “Ik had het gevoel dat ik niets te vieren had. Ik ben jarig in de maand dat mijn broertje om het leven is gebracht.”

‘Bijna alle agenten zijn vrijgesproken. Ik heb het bijna opgegeven’

-Lila Henriquez, zus van Mitch

Het gaat nu wat beter, vertelt ze emotioneel. “Ik was een tijd de weg kwijt. Kon niet meer strijden. Er is in deze rechtszaak zoveel verdraaid. Bijna alle agenten zijn vrijgesproken.”

Dat de naam van Michel – Lila noemt haar broer liefkozend bij zijn volledige naam – bij de Black Lives Matter-protesten in Nederland wordt genoemd, doet haar goed. “De protesten geven ons ook weer kracht. En mij de kracht om verder te strijden. We willen gerechtigheid, maar het proces duurt jaren. Dat zijn jaren van proceskosten, advocaatkosten en detectivekosten. Ik ben bij mijn moeder gaan wonen en verhuur mijn huis. Het is geen gemakkelijke weg.”

Nauwelijks agenten voor de rechter

Dat er een lange adem nodig is voor het mogelijk vervolgen van agenten, bevestigt ook de advocaat van de familie, Richard Korver. Al heeft hij weinig vergelijkend materiaal. “Er komen nauwelijks agenten voor de rechter. Het is bijzonder dat deze zaak zover is gekomen.”

De advocaat begrijpt dat de familie een inzamelingsactie is gestart. “Ik doe alles pro deo. Ik heb zelf ook geld gestoken in deze zaak. We hebben liplezers ingeschakeld, detectives om beeldmateriaal boven water te halen, noem maar op. Dat kost allemaal geld.”

Proces nog niet voorbij

Korver is een tweede artikel 12-procedure gestart, nadat het Hof tijdens haar uitspraak heeft gezegd dat vier vrijgesproken agenten vervolgd hadden kunnen worden voor het nalaten van hulp verlenen. “Ik heb toen tegen de officier van justitie gezegd, dat hij de andere agenten ook kon vervolgen. Dat was hij niet van plan, was het antwoord.” Een artikel 12- procedure is een formeel beklag over het niet vervolgen van strafbare feiten.

De agent die Mitch in een nekklem hield, is veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijke straf. De agent is in cassatie gegaan.

Lees meer over de agenten: Politieagenten zeggen ‘niets verkeerd te hebben gedaan’ tijdens arrestatie van Mitch Henriquez.

Ook heeft de advocaat het Europese Hof voor Rechten van de Mens ingeschakeld. Het Europese Hof moet zich specifiek gaan buigen over het onderzoek naar het handelen van de agenten, dat volgens Korver ‘zo slecht’ is gedaan. De zaak loopt, maar kan nog jaren gaan duren.

‘41 bekende fatale aanhoudingen sinds 2016 en geen agent voor de rechter’

-Jair Schalwijk, Control Alt Delete

Na de fatale arrestatie van Mitch Henriquez, heeft Control Alt Delete, een organisatie tegen etnisch profileren, bijgehouden hoeveel mensen er zijn omgekomen tijdens of na een aanhouding. De rijksrecherche houdt zelf niet bij hoeveel mensen er overlijden bij een aanhouding. Alleen gevallen waarbij iemand is overleden na een politiekogel, worden gepubliceerd in de jaaroverzichten van de rijksrecherche.

“Sinds januari 2016 hebben we 41 overlijdensgevallen geregistreerd. Hiervan heeft bijna de helft een migratieachtergrond”, vertelt Jair Schalkwijk van Control Alt Delete. “Bij alle 41 zaken sinds 2016 heeft het Openbaar Ministerie geen enkele keer een agent als verdachte voor de rechter gebracht.”

En dat zijn alleen de zaken die bekend zijn. “Het is moeilijk om goed zicht te krijgen op wat er is gebeurd bij sommige arrestaties, daarom hebben we het Openbaar Ministerie ook gevraagd hierin transparanter te zijn.”

Gelijkenis met George Floyd

Schalkwijk ziet de overeenkomsten tussen wat er met Mitch Henriquez en met de Amerikaanse George Floyd is gebeurd. “Beiden waren zwarte mannen die ongewapend waren en op geen enkele manier levensbedreigend waren voor de politie en omstanders.” Ook Lila denkt dat er racistische motieven meespeelde. “Het is moeilijk te bewijzen maar ik denk dat door Mitch’s kleur en zijn accent, de agenten agressiever hebben opgetreden. Ik denk dat het met een witte Nederlander niet zo was geëindigd.”

De familie van Mitch organiseert op 28 juni in Nederland en op Aruba een herdenking.