Villamedia | Sharina Henriquez van Caribisch Netwerk doet aangifte wegens onterechte arrestatie tijdens avondklok op Aruba

Journalist Sharina Henriquez van Caribisch Netwerk heeft aangifte gedaan vanwege een onterechte arrestatie en de daardoor geleden imagoschade. Henriquez werd op 22 maart gearresteerd.

De Arubaanse regering had toen in verband met de coronacrisis een avondklok ingesteld.

Henriquez had werkbrieven van het Caribisch Netwerk bij zich op het moment van de arrestatie, maar die werden door de politie niet erkend. Ze moest een boete van zo’n 500 euro betalen. Er werden Kamervragen gesteld over de kwestie en ook had de NVJ gevraagd om een uitzonderingspositie voor journalisten. Uiteindelijk kwam er een uitzondering voor de Arubaanse pers. Gedurende de avondklok kregen drie persmedewerkers van drie verschillende mediakanalen speciale toestemming om tijdens de avondklok op pad te kunnen gaan.

Volgens Wensly Francisco, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ), moet Nederland zich stelliger opstellen om de persvrijheid en onafhankelijke pers op de eilanden te waarborgen. “De autonome status van Aruba en de andere eilanden Curaçao en Sint-Maarten, moeten niet gebruikt worden als een excuus om schendingen van persvrijheid niet aan te pakken.”

De Nederlandse minister voor Media, Arie Slob, laat in een reactie aan Caribisch Netwerk weten dat hij geen aanleiding ziet voor een Koninkrijksbreed mediabeleid.

