Vlam in de pan: Manifestatie escaleert | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Punda en Otrobanda zijn van Banco di Caribe in Otrobanda tot aan Citco Bank bij het Waaigat in Punda tot morgenochtend 6.00 uur afgesloten voor alle verkeer en bezoek. De politie patrouilleert in de straten. Daartoe is besloten na een hectische dag van plunderingen, vernielingen en brandstichting.

Tijdens een buitengewone persconferentie van premier Eugene Rhuggenaath en minister van Justitie Quincy Girigorie was de boodschap eerst nog dat alleen het stadscentrum zou worden afgesloten; want het moest niet zo zijn dat de hele bevolking werd gestraft voor wat ‘een groep van 150 à 200 mensen’ had aangericht. Volgens de minister van Justitie hadden ook gangs zich aangesloten bij de demonstranten. Even later kondigde Girigorie toch een avondklok – toke de keda – aan voor het hele eiland. Die werd gisteravond 20.30 uur van kracht en duurde tot vanochtend 6.00 uur. Of de avondklok voor het hele eiland ook vanavond en vannacht van kracht blijft, wordt vandaag besloten.

De toke de keda was nodig omdat de onrust en ordeverstoringen zich hadden uitgebreid naar andere buurten op het eiland, waaronder Saliña en Santa Maria. Tot de persconferentie, die om 18.00 uur begon, waren er zes personen gearresteerd. Volgens Girigorie waren er gisteren geen gewonden gevallen.

Justitieminister Girigorie zette uiteen hoe wat begon als een vreedzame demonstratie zo uit de hand kon lopen dat de politie, bijgestaan door het Riot-team, met harde hand moest ingrijpen en zelfs traangas moest inzetten. Van tevoren is er contact geweest met ‘de leider van de manifestatie’ – Girigorie noemt geen namen – en uitgelegd aan welke regels men zich diende te houden. De politie zou zelfs nog hebben aangeboden om mee te lopen met de groep van Post 5 naar Fort Amsterdam in Punda. Girigorie: ,,Ook voor de veiligheid van de demonstranten zelf.”

In Fòrti zaten de ministers in een vergadering van de Raad van Ministers bijeen en liet premier Rhuggenaath weten bereid te zijn naar vertegenwoordigers van de groep te luisteren, maar de afspraak was dat het gesprek buiten de Fortpoorten zou plaatsvinden. Dat werd niet door de demonstranten geaccepteerd, waarna ze met geweld het hek forceren en de binnenplaats van Fort Amsterdam op komen. Vanaf dat moment, dat het vreedzame protest omslaat in een agressieve betoging, kan het politiekorps niet anders dan omschakelen naar het handhaven van de orde.

Girigorie: ,,Eerst werd de poort kapot gemaakt en eenmaal binnen op het plein werden auto’s vernield en een raam ingeslagen.” De minister van Justitie ontkent met klem dat de politie de confrontatie zocht met de betogers. ,,De wijze waarop men Fòrti is binnengekomen, konden we niet tolereren. Op het moment dat de openbare orde wordt verstoord, moet de politie overgaan tot handhaven.”

Hierbij werd het Korps Politie Curaçao (KPC) bijgestaan door leden van het Vrijwilligerskorps Curaçao (VKC) en de Curaçaose Militie. Rhuggenaath zei dat het gisteren niet nodig was de hulp van de Nederlandse Defensie in te roepen. ,,Het gaat nu om het herstellen van de openbare orde en niet om de beveiliging van het land.”

Net als Girigorie betreurt premier Rhuggenaath dat de zaak zo uit de hand is gelopen. Op advies van de beveiligingsdiensten is hij niet naar buiten gekomen toen de gemoederen steeds meer verhit raakten.

,,Een grote groep mensen was op agressieve wijze het Fort binnengekomen. Toen ging een andere fase in werking. De veiligheid van de regering en de ministers stond vanaf dat moment voorop.”

Het doet hem pijn te zien dat juist jongeren die een positieve bijdrage zouden moeten leveren aan de vooruitgang van hun land, ervoor hebben gekozen winkels te vernielen. De zaken van ondernemers die in deze crisis het hoofd boven water proberen te houden. Rhuggenaath:

,,Ik roep die jongeren en alle anderen op een andere manier te zoeken. Als dit georkestreerd is en gepland, met als enige doel de regering te laten vallen, dan zullen we dat niet tolereren. De democratische weg loopt via het parlement en verkiezingen en niet via brandstichtingen in Punda en Otrobanda.”

Hij, zijn partij en de regering kiezen onveranderd voor de dialoog. De uitnodiging om met de leiders van de manifestatie aan tafel te zitten en van mening te wisselen ligt er wat de premier betreft dan ook gewoon nog. Want de gevolgen van de maatregelen om een uitbraak van Covid-19 op het eiland te voorkomen laten hem niet koud.

,,De onzekerheid, de pijn van al die families die zonder inkomen zijn geraakt, van die duizenden die geen baan meer hebben. Dat voel ik in mijn ziel, in mijn aderen en in mijn hart.” Dit is niet de tijd om andere belangen dan die van het land voor te laten gaan. De financiële hulp van Nederland is essentieel ook al gaat die gepaard met eisen die tot gevolg hebben dat iedereen op Curaçao moet inleveren. ,,Wij zijn een rechtsstaat”, zegt Rhuggenaath. ,,We verschillen van politieke inzichten en discussiëren daarover. Dat kan in een democratie. Elke groep heeft het recht van demonstratie om zijn stem te laten horen, maar wel op een vreedzame manier, zonder geweld. Wij zijn een beschaafd en sterk volk. Laten we overdenken wat er vandaag verkeerd is gegaan en hoe we het morgen beter kunnen doen.”

Korpschef stapt op

De chef van het Korps Politie Curaçao, Mauricio Sambo, heeft gisteren zijn ontslag ingediend bij minister Quincy Girigorie van Justitie. Dat meldde Girigorie gisteravond tijdens de persconferentie. Volgens de minister heeft Sambo daartoe besloten naar aanleiding van de escalatie van de demonstratie gisteren in Fort Amsterdam.

Raymond Ellis, die al plaatsvervangend korpschef was, neemt de functie van Sambo over. ,,De wijze waarop een en ander is verlopen in Fòrti, kon niet”, zegt Girigorie. Het was bekend dat er een groep naar Fort Amsterdam kwam waar de ministers in vergadering zaten. De afspraak was dat de demonstranten buiten de poort moesten blijven. ,,Zij mochten niet naar binnen”, zegt Girigorie. ,,Het was een fout dat het toch gebeurd is.”

De minister zegt dat Sambo zelf de beslissing heeft genomen om zijn ontslag in te dienen. De eerdere verdwijning van 600 kilo cocaïne uit de politiepost van Rio Canario zou ook hebben meegewogen bij het besluit van Sambo. ,,De korpschef heeft zich hier altijd verantwoordelijk voor gevoeld”, aldus Girigorie.

Bron: Antilliaans Dagblad