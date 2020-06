Vliegverbod Bonaire uitgebreid

Van onze correspondent

Den Haag – Het vliegverbod naar Bonaire, Sint Eustatius en Saba is door het kabinet uitgebreid naar alle landen van het Westelijk halfrond. Daarnaast blijft het vliegverbod vanuit de landen van de Europese Unie (EU) van kracht.





Uitgezonderd van het vliegverbod worden Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het nieuwe vliegverbod is geldig tot 1 juli 18.00 uur lokale tijd op de eilanden, schrijven de ministers Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer. De beslissing is genomen op basis van adviezen van het RIVM, dat het belang benadrukt van het voorkomen van de import van het Covid-19-virus.

Het tot nu toe geldende vliegverbod naar Caribisch Nederland liep gisteren af. Daarin waren al landen uit Noord-, Midden- en Zuid-Amerika en de Cariben opgenomen. Nu het verbod is uitgebreid naar heel het Westelijk halfrond geldt het verbod nog steeds voor die landen plus alle andere landen in de regio. Deze landen behoren volgens het RIVM tot de hoog-risicolanden voor de verspreiding van Covid-19.

Met het vliegverbod vanuit de EU blijven ook rechtstreekse vluchten vanuit Nederland verboden. Maar de uitzondering voor de Caribische landen van het Koninkrijk maakt het wel mogelijk om onderling tussen de zes eilanden te vliegen. Dat maakt het in theorie mogelijk om vanuit Europees Nederland via Aruba, Curaçao of Sint Maarten naar Bonaire, Sint Eustatius en Saba te vliegen.