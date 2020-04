Volkskrant | 6,6 miljoen Amerikanen vragen in één week uitkering aan voor werkeloosheid

Geschat wordt dat tegen het einde van deze maand zo’n twintig miljoen banen zullen zijn verloren. De werkloosheid kan dan in april stijgen tot zo’n 15 procent.

Het vorige werkloosheidsrecord stamt uit 1982, toen 10,8 procent van de bevolking geen werk had. De forse aantallen versterken de vrees van economen dat de Amerikaanse economie aan koerst op een diepe recessie.

Herverkiezing van Trump

De deprimerende aantallen van het ministerie van Arbeid van de miljoenen Amerikanen die hun baan verliezen, zullen als een mokerslag worden gevoeld in het Witte Huis. Voor de coronacrisis uitbrak, werd de florerende economie door vriend en vijand gezien als een van de sterkste punten van het presidentschap van Trump.

De president en zijn adviseurs hoopten dat de sterke economische groei en de miljoenen banen die er de afgelopen drie jaar bij kwamen, zijn herverkiezing veilig zouden stellen. Trump hamerde ook steeds trots op de banengroei.

Nu moet de president toezien dat week na week bedrijven werknemers massaal ontslaan om het hoofd boven water te houden. Vooral restaurants , hotels en andere ondernemingen die hard zijn getroffen door de maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan, zo blijkt uit de cijfers van het ministerie, danken hun personeel af.

Ook de auto-industrie heeft het zwaar, omdat de verkoop is ingestort. Het Witte Huis en het Congres hebben een hulppakket aangenomen ter waarde van 2.200 miljard dollar, maar nu al gaan er geluiden op dat er snel een tweede pakket moet komen.

Ook Florida blijft binnen

De economie zal in de komende weken nog meer rake klappen krijgen, omdat steeds meer staten hun inwoners opdragen binnen te blijven. Op donderdag namen vier staten deze maatregel, waaronder Florida, dat sterk afhankelijk is van de toeristenindustrie. De belangrijke hotelsector in deze staat, die Trump moet winnen wil hij worden herkozen, dreigt nu in te storten.

In 39 van de 50 staten moet de bevolking nu binnen blijven, met alle gevolgen van dien voor het bedrijfsleven. Dit betekent dat ruim tachtig procent van de Amerikanen gedwongen thuis zit.

Trump heeft tot nu niet zo ver willen gaan om een landelijk uitgaansverbod af te kondigen, een maatregel die de Amerikaanse economie grote schade zou berokkenen. Hij zei dat de gouverneurs dit moesten beslissen. Een aantal staten waar Republikeinse gouverneurs de dienst uitmaken, zoals Texas en Missouri, weigeren nog altijd de bevolking op te dragen binnen te blijven.

Ook wilde de president zich niet branden aan het volledig stilleggen van het vliegverkeer om verspreiding van het virus tegen te gaan. Volgens schattingen van zijn belangrijkste corona-adviseurs, zullen minimaal 100 duizend tot 240 duizend Amerikanen bezwijken aan het virus.

VS-correspondent: ‘Dokters hullen zich hier bij gebrek aan beschermende kleding in vuilniszakken’

De VS tellen 3.400 coronadoden, meer dan het aantal geregistreerde doden in China. We bellen correspondent Michael Persson, in brandhaard New York. ‘In Brooklyn werden bodybags met een vorkheftruck in een koelwagen geladen.’

Bron: Volkskrant