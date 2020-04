Volkskrant | Amerikaanse studie: Trumps ‘wondermiddel’ tegen coronavirus werkt niet

Een middel tegen malaria dat door president Trump wordt aangeprezen als hét medicijn voor de behandeling van patiënten die het coronavirus hebben opgelopen, blijkt volgens een studie onder Amerikaanse veteranen geen gunstige werking te hebben.

Er deden zich zelfs meer sterfgevallen voor onder patiënten die het middel hydroxychloroquine ontvingen dan anderen die de gebruikelijke behandeling kregen.

Onderzoekers analyseerden de medische gegevens van 368 mannelijke veteranen die in verscheidene Amerikaanse ziekenhuizen voor veteranen na een behandeling wegens covid-19 uit het ziekenhuis waren ontslagen of waren overleden. Ongeveer 28 procent van hen die hydroxychloroquine plus de normale zorg kregen kwam te overlijden tegen slechts 11 procent van de patiënten die alleen de standaardbehandeling kregen.

Van de patiënten die hydroxychloroquine kregen in combinatie met het antibioticum azithromycine overleed 22 procent, maar het verschil tussen deze groep en de patiënten die de normale behandeling kregen, was volgens de onderzoekers te klein om andere factoren uit te sluiten die de overlevingskansen vergrootten.

Het toedienen van hydroxychloroquine, al dan niet in combinatie met azithromycine, bleek ook geen invloed te hebben op de noodzaak van beademingsapparatuur voor de patiënten.

Volgens de onderzoekers waren er aanwijzingen dat het gebruik van het middel mogelijk ook tot schade aan organen had geleid. Het is bekend dat hydroxychloroquine ernstige bijwerkingen kan hebben zoals hartritmestoornissen. Eerder deze maand stopten Braziliaanse medici een onderzoek naar het effect van hydroxychloroquine nadat gebleken was dat een kwart van de patiënten die een hoge dosis van het middel hadden gekregen hartritmestoornissen had ontwikkeld.

Qua methode en omvang is het geen onderzoek dat aan alle wetenschappelijke eisen voldoet, maar voorlopig is het wel het meest uitgebreide onderzoek naar het toepassen van hydroxychloroquine als middel voor de behandeling van covid-19.

President Trump heeft het middel op de dagelijkse coronabriefings van het Witte Huis herhaaldelijk aangeprezen als een medicijn dat een ommekeer zal betekenen in de strijd tegen corona. Maar ook zijn voornaamste medisch adviseur, immunoloog Anthony Fauci, waarschuwde dat er vooralsnog geen overtuigend bewijs bestaat dat hydroxychloroquine effectief is bij de behandeling van covid-19.

Hi, actual infectious disease expert here! 👋

Hydroxychloroquine can have deadly effects, such as on the heart.

There’s no real evidence it helps with #Covid_19.

It is an experimental treatment.

Please don’t take medical advice from people who’ve no business giving it. https://t.co/ubA12eSOQs

— Allison Bond, MD (@AllisonRBond) April 5, 2020