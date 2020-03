Volkskrant | Centrale eindexamens gaan niet door

Peter de Graaf

De centrale eindexamens voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, die voor het vmbo eind maart en voor havo, vwo en gymnasium in mei zouden plaatsvinden, gaan dit jaar niet door. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

Dat heeft minister Arie Slob van Onderwijs dinsdagmorgen bekendgemaakt. ‘We vragen momenteel veel aan leraren, en leerlingen willen een goede voorbereiding op hun examens’, aldus Slob. ‘Met deze ingrijpende beslissing is er duidelijkheid. Ik wil alle leerlingen de kans geven om een volwaardig diploma te behalen en daarmee zonder vertraging door te stromen naar het vervolgonderwijs in deze tijden van crisis.’

Tijdens een persconferentie zei Slob dat het voor iedereen ‘een ingrijpend besluit’ is, zeker ook voor de examenleerlingen. ‘Dit is nog nooit eerder gebeurd’, aldus Slob. De scholen krijgen langer de tijd, tot begin juni, om de schoolexamens af te ronden. De minister roept hen op dat zoveel mogelijk ‘op afstand’ te doen. Maar onder strikte veiligheidsvoorwaarden kan dat ook in het schoolgebouw.

Slob onderstreepte dat het schooldiploma ook zonder eindexamen ‘een volwaardig diploma’ zal zijn. ‘Ook de vervolgopleidingen steunen en begrijpen dit’, aldus de bewindsman. Door de scholen meer tijd te geven, wil hij ‘borgen dat de schoolexamens op zorgvuldige wijze worden afgenomen’. Leerlingen die zakken voor het schoolexamen, krijgen een herkansing.

Veel schoolexamens in het voortgezet onderwijs waren net deze week begonnen. Maar door de onzekerheid na de verscherpte coronamaatregelen die het kabinet maandagavond afkondigde, besloten veel scholen de schoolexamens dinsdagmorgen op te schorten.

Time-out

De VO-raad riep al op tot ‘een time-out’ met betrekking tot de schoolexamens omdat ‘grote verwarring was ontstaan over de vraag hoe een verbod op samenkomsten te verenigen is met het afnemen van toetsen van eindexamenleerlingen’. Daarnaast klonk de dringend oproep aan het kabinet om ‘in deze uitzonderlijke situatie’ het centraal examen in mei helemaal te schrappen.

Maandag werden op veel scholen nog wel schoolexamens afgenomen. Daarbij werden leerlingen op afstand van elkaar verspreid over de examenruimte en golden ook andere maatregelen om besmettingsgevaar te beperken.

In hartje Brabant gingen de schoolexamens gewoon door. ‘Het voelt niet oké.’

Ook onderwijsbond AOb vindt dat de schoolexamens in de huidige omstandigheden niet meer kunnen doorgaan. ‘Alle bijeenkomsten zijn verboden, dan is het toch ondenkbaar dat deze week leerlingen schoolexamens gaan maken’, aldus AOb-voorzitter Eugenie Stolk.

Over de scholen zeiden de premier en de ministers tijdens hun persconferentie maandagavond niets. Justitieminister Ferd Grapperhaus zei alleen dat voor scholen nu nog een andere regeling geldt. Stolk: ‘Het is onverstandig om de schoolexamens deze weken door te laten gaan als de andere maatregelen zo streng zijn. Waarom moet het onderwijspersoneel dan wel risico lopen? Het gaat om de gezondheid van onze leerlingen, docenten en onderwijsondersteuners.’

Ook CNV Onderwijs roept Slob op: ‘Stop de examens!’ Volgens de vakbond gaan de veiligheid en gezondheid van onderwijspersoneel en leerlingen boven alles. ‘De extra maatregelen van het kabinet zijn ingrijpend, maar noodzakelijk. Voor scholen en hun onderwijspersoneel en leerlingen moet snel duidelijk zijn wat deze maatregelen voor het hele onderwijs betekenen. Dat kan niet wachten tot 6 april.’

