Volkskrant | Curaçao ontwaakt uit coronacoma: toeristen zijn weer welkom, maar komen ze straks wel?

Haro Kraak

Kees Broere zit op zijn veranda in Curaçao, waar vanaf juli weer toeristen mogen komen. Wat zullen ze daar aantreffen?

De stranden waren een tijd lang nagenoeg verlaten, maar na de versoepeling van de lockdown komt het openbare leven op Curaçao weer op gang. Beeld ANP

Ik begreep dat er al weken nul nieuwe besmettingen zijn op het eiland.

‘Er zijn in totaal maar 22 besmettingen geconstateerd. Op een bevolking van 160 duizend mensen. De laatste 6 besmettingen zijn allemaal van buitenaf gekomen. Dan gaat het om lokale mensen die terug naar huis gevlogen zijn en twee weken in quarantaine in een hotel gingen. Die hebben ze dus meteen in de smiezen gekregen. Na een maand geen nieuwe besmettingen, dacht ik: oké, nu kan ik al mijn vrienden tot familie rekenen en weer een brasa geven, een omhelzing.’

De anderhalve meter afstand hebben mensen al opgegeven daar?

‘In principe moet je nog steeds afstand houden. Hier geldt zelfs twee meter. Maar steeds als ik ergens kom, zie ik mensen dicht bij elkaar staan. Ik heb geen idee of die mensen bij elkaar wonen. Al met al zijn ze heel relaxt hier. En heel blij dat er geen nieuwe besmettingen zijn. Dat willen ze graag zo houden.’

Maar vanaf juli mogen de Nederlandse toeristen weer komen.

‘Ja. Eerst zei de minister van Economische Zaken: ‘Zonder gezondheid hebben we toch geen economie.’ Nu zei de minister van Volksgezondheid: ‘Zonder economie hebben we toch geen gezondheid.’ Dus ze zijn heel makkelijk van het ene uiterste naar het andere gegaan. De ruimte ertussenin noemt men gecalculeerd risico. Toeristen uit Amerika en Latijns-Amerika mogen voorlopig nog niet komen, het aantal besmettingen is daar nog te hoog. Maar in Nederland is het aantal besmettingen wel acceptabel. Komt dat even mooi uit!’

Er mogen tienduizend toeristen komen, waarbij één à twee besmettingen hanteerbaar zijn. Leg dat eens uit.

‘Er is een berekening gemaakt van het risico. Als er tienduizend mensen komen, die niet in quarantaine hoeven, dan is de kans groot op een paar besmettingen. Daarbij spelen een aantal overwegingen. Ten eerste, het eiland is van de buitenwereld afhankelijk, de hele economie draait op toerisme. Ten tweede is de capaciteit van de zorg verhoogd in de tussentijd. Een of twee besmettingen kan men dus wel aan.

‘De vraag is: komen er wel tienduizend mensen in juli? Dat komt neer op 20 tot 30 procent bezetting van de hotels. In het gunstigste geval. Wellicht vinden mensen het te ingewikkeld, omdat je aan een paar voorwaarden moet voldoen, zoals een coronasneltest. Hoe kom je daaraan? Dan moet je ook nog negen uur vliegen, in een vliegtuig waar mensen opeengepakt zitten.’

Stel je gaat, wat tref je daar nu aan als toerist?

‘De restaurants zijn weer open, met beperkingen, zoals de afstand. Het verbod op samenkomsten groter dan 25 man maakt het onmogelijk om muziekfestivals te organiseren. Het uitgaansverbod is wel opgeheven. Het uitgaansleven is al enigszins op gang gekomen. Maar ja, de grote verdienste moet van buiten komen, anders hebben de lokale mensen die normaal gesproken hun geld uitgeven geen inkomsten. Dat is de cirkel waar we in zitten.’

Vreest de lokale bevolking de naderende crisis?

‘De lockdown leidde tot een verdoving, een coma haast. Er kwamen regels en verboden. Als verdoofd liepen mensen daar achteraan. Nu wordt de patiënt uit coma gehaald. Dat gaat heel voorzichtig. Mensen zijn geneigd te denken: ik ben hersteld, maar er is weinig waaruit dat herstel moet blijken. De komende maanden en misschien wel jaren zullen er leningen uit Nederland nodig zijn om op de been te blijven. Mondjesmaat zullen mensen de echte effecten ervan merken. Ik vrees dat we aan het einde van het jaar constateren: we staan er niet goed voor. Misschien is straks wel 50 procent van de bevolking werkloos.’

50 procent? Dat is enorm veel.

‘Er is nu een virtueel overleg gaande tussen de parlementen van de vier autonome landen waar het Koninkrijk uit bestaat: Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en Nederland. De afgevaardigde uit Aruba zei: ‘We zijn van 7 naar 77 procent werkloosheid gegaan.’ Daar ben je wel even stil van. Misschien is het niet waar. Ik wens het ze niet toe. Maar we moeten rekening houden met het ergste.’

Je gebied als correspondent is groter dan Curaçao. Maar je kon de afgelopen maanden niet reizen. Hoe ben je daarmee omgegaan?

‘In Suriname waren op 25 mei verkiezingen, met een spectaculaire uitslag en een spectaculaire nasleep. Het is buitengewoon jammer dat ik daar niet van binnenuit verslag van heb kunnen doen. Ik ben al sinds 1984 correspondent en ik heb overal kunnen reizen, waar ter wereld ik ook maar gestationeerd was. Ik voel me zo gezegend dat ik het zo kon doen de afgelopen 37 jaar. Zo leuk gaat het niet snel meer worden. Hoe vaak kon ik niet gewoon reageren op een telefoontje van de krant: kun je proberen zo snel mogelijk naar – noem maar op – te gaan? Ja hoor, zei ik dan, ik ben al onderweg. En dan pakte je de eerste kist die opsteeg.

‘Voor correspondenten wordt de postcoronatijd nog heel bijzonder. Op 12 augustus wordt in Suriname de nieuwe president geïnaugureerd. Als dat inderdaad de man wordt die is verkozen, dan is dat een historisch moment. Ik hoop dat ik dan op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo kan zijn.’

Bron: Volkskrant