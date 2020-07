Volkskrant | Curaçao vermoedt neokoloniale machtsgreep in hulppakket

Kees Broere

Curaçao weigert in te stemmen met de voorwaarden die Nederland stelt voor het ontvangen van nieuwe financiële hulp. Volgens premier Eugene Rhuggenaath heeft Den Haag ‘een agenda voor de overname en de controle van het bestuur’ van het autonome land binnen het Koninkrijk. Ook Aruba en Sint Maarten lijken niet akkoord te gaan.

De drie eilanden zijn door de coronapandemie in een forse economische crisis geraakt en kunnen zonder geld uit Nederland nauwelijks overleven. Volgens Suzy Römer, de Curaçaose minister van Volksgezondheid, gedraagt Nederland zich als de vroegere West-Indische Compagnie (WIC), en wil Den Haag op de autonome eilanden ‘met Nederlandse wetten regeren.’

De afgelopen maanden heeft Nederland al tientallen miljoenen euro’s liquiditeitssteun gegeven door zachte leningen. Komende vrijdag zou tijdens de Rijksministerraad (RMR) in Den Haag besloten worden over nieuwe financiële hulp voor de langere termijn. Die kan volgens CDA-staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties oplopen tot een miljard euro in totaal.

Onfatsoenlijk

Voor een goede besteding van het geld, en om de autonome landen te dwingen tot hervormingen die Nederland al veel langer vraagt, wil Den Haag een aparte organisatie in het leven roepen. Dit zogeheten Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) moet de komende zeven jaar toezicht houden. Knops wil in de leiding van het ZBO drie Europese Nederlanders (dus niet van de eilanden) benoemen.

Daarmee, zo maakte premier Rhuggenaath van Curaçao dinsdag tijdens een uitgebreide persconferentie duidelijk, zet Den Haag feitelijk een streep door de autonomie die Curaçao, Aruba en Sint Maarten sinds oktober 2010 kennen. Voor hem en zijn regering is dit onfatsoenlijk en onacceptabel. ‘Wij moeten ons lot in eigen handen nemen.’

Rhuggenaath onderstreepte zijn bereidheid om binnen de RMR verder te praten over de invulling van de hervormingen die Nederland wenst, zoals in de publieke sector op de eilanden. Ook zei hij op deelgebieden, zoals onderwijs en gezondheidszorg, verdere samenwerking met Nederland te zoeken. Maar Curaçao wil daarbij wel dat van ‘gelijkwaardigheid’ sprake is. ‘Zo ga je niet met elkaar om,’ aldus minister Steven Martina van Economische Zaken.

Creatieve krachten

De vraag is hoe Curaçao op korte termijn erin zal slagen voldoende geld te vinden om de samenleving draaiende te houden en bijvoorbeeld de salarissen van mensen in overheidsdienst te garanderen. Door de economische crisis, die vooral het belangrijke toerisme hard heeft geraakt, zijn in het bedrijfsleven al veel banen verloren gegaan. Een werkloosheid van zestig procent dreigt. Zo’n twintig procent van de bevolking is afhankelijk van voedselhulp, waarvoor Nederland geld gaf.

Minister Martina zei dinsdag dat Curaçao mogelijkheden zoekt om buiten Den Haag geld te vinden. Daarbij denkt hij onder meer aan de uitgave van obligaties. ‘Als we (van Nederland, red.) geen respect krijgen, moeten we deze weg wel nemen’, aldus Martina. Volgens premier Rhuggenaath moet niemand ‘de creatieve krachten’ van zijn eiland onderschatten.

Feit is ondertussen wel dat het Nederlandse ‘Koninkrijk van vier landen’ zijn diepste crisis sinds 2010 beleeft. Aruba is tot nu het meest meegaand gebleken in de Nederlandse eisen tot hervormingen. Op Sint Maarten gaan binnenkort regering en parlement stemmen op om na te denken over volledige onafhankelijkheid.

De Curaçaose regering zegt de mogelijkheid tot een referendum niet bij voorbaat af te wijzen. In het verleden is overigens steeds gebleken dat een meerderheid van de bevolking op de zes eilanden, die samen ooit de Nederlandse Antillen vormden, een staatkundige band met Nederland wil behouden.

Bron: Volkskrant