Volkskrant | De witteboordenschavuit versus de witteboordenboef

Peter de Waard

Hij werd altijd gezien als een ongrijpbare schavuit die wel eens een keer zou moeten brommen. Maar op zijn 78ste maakt de Nederlandse oliehandelaar John Deuss toch mooi schoon schip.

Deze week schikte hij de slepende zaak over witwassen bij zijn First Curaçao International Bank (FCIB) op de Nederlandse Antillen. In Nederland ging hij eerder al met een schikking van 35 miljoen vrijuit. Welk bedrag met de nieuwe schikking is gemoeid, is niet bekendgemaakt. Het zou om enkele miljoenen gaan. Dat zou voor Deuss geen probleem zijn. Hij staat nog altijd in de Quote 500 met een geschat vermogen van bijna een half miljard euro. John Deuss begon in 1968 met zijn oliehandel. Hij bezorgde Zuid-Afrika de olie toen (bijna) de hele wereld het land boycotte en speelde een cruciale rol bij de ontwikkeling van olievelden in de Kaukasus en op de Noordzee. Hij was bevriend met staatshoofden en supermachtigen. Zijn bank was aanvankelijk alleen voor intern gebruik van zijn groep en stond geregistreerd op de Antillen, maar hij leidde die vanuit zijn hoofdkwartieren in Berg en Dal bij Nijmegen en Hamilton op Bermuda.

In 2006 werd hij in opgepakt in Nederland vanwege zijn betrokkenheid in een btw-carrousselfraude. Al snel was hij weer vrij. Na zes jaar onderzoek naar hem en zijn zus Tineke liep het voor hem met een sisser af. Nu zijn ook de laatste beschuldigingen van de baan.

Bernie Madoff – Heeft nog 18 maanden te leven

Hij is de grootste witteboordenboef in de geschiedenis. De 81-jarige Bernie Madoff werd elf jaar geleden tot 150 jaar cel veroordeeld vanwege oplichting. Met een piramidespel of Ponzi scheme wist hij beleggers een poot van 18 miljard dollar uit te draaien.

In verband met zijn slechte gezondheid wil hij nu 139 jaar eerder worden vrijgelaten. Hij kampt met chronische nierproblemen en zou hoogstens nog 18 maanden te leven hebben. Hij wil zijn kleinkinderen nog meemaken. Een van zijn zonen pleegde zelfmoord toen het bedrog in 2008 bleek. Een ander stierf aan kanker.

Het verzoek tot vervroegde vrijlating is eerder ingediend bij de directie van de gevangenis in Noord-Carolina waar hij vastzit. Op 5 december werd het daar afgewezen. De nierproblemen werden niet ontkend, maar Madoff zou geweigerd hebben zich te laten dialyseren. Nu heeft hij opnieuw beroep gedaan op compassie en ook een gratieverzoek bij president Trump ingediend.

De mensen die hij heeft belazerd, willen niets van vervroegde vrijlating weten. Hieronder zijn vele Hollywood-celebrities, maar ook gerenommeerde instituten zoals hedgefonds Fairfield Greenwich, dat er voor 7,5 miljard dollar intuinde, tot verdriet van enkele honderden Nederlandse deelnemers. Het verzoek van Madoff lijkt daardoor kansloos.

Bron: Volkskrant