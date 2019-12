Volkskrant | Klesch pakt zijn kans, Sanderink verliest weer bestuurder

Winnaar: Gary Klesch – Klesch Group | Peter de Waard

In Delfzijl lopen bij het horen van zijn naam nog koude rillingen over de rug. Aasgier-kapitalist Gary Klesch liet daar de alu­miniumsmelter Aldel in deerniswekkende toestand achter en nam de benen met het geld. Ook in Frankrijk en op het eiland Sardinië kunnen de vakbonden hem wel schieten.

Maar Gary Klesch laat zich niet tegenhouden. Deze week werd bekend dat hij de meer dan honderd jaar oude raffinaderij op Curaçao mag gaan exploiteren. Die ligt al twee jaar stil, omdat de Venezolaanse staatsoliemaatschappij (sinds 1986 exploitant) er al twee jaar niets meer doet. Klesch heeft de regering op de Antillen beloofd komende jaren ‘honderden miljoenen’ te investeren in de installaties, zodat ze ook voldoen aan de milieunormen.

Klesch werd rijk met het opkopen van schulden van failliete bedrijven in de hoop daar toch geld uit te slepen. Zo was hij in Nederland eerder actief bij Fokker en DAF. In 2009 kocht hij Aldel van Tata Steel in IJmuiden. Toen het bedrijf in 2016 failliet ging, bleek dat Klesch alle waardevolle onderdelen in onderpand had, waardoor de andere schuldeisers het nakijken hadden.

De laatste jaren koopt hij oude olieraffinaderijen op. Daar is nog wel een slaatje uit te slaan. Voor geraffineerde producten wordt een goede prijs betaald, zei hij eerder. ‘Het imago van een industrie op haar retour past precies in mijn boekje.’

Gerard Sanderink . Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Verliezer: Gerard Sanderink – Centric

Net als Trump gebruikt Gerard Sanderink (71) graag het woord ‘nepnieuws’ voor verhalen die niet in zijn straatje passen. Bij de Twentse ondernemer gaat het om wat in de media wordt geschreven over zijn bedrijf Centric, zijn persoon en zijn vriendin Rian van Rijbroek. ‘Onwaarheden, verzinsels, beledigingen en suggestieve teksten’, zo roept hij op de website van zijn bedrijf. Maar het kan de leegloop in de bestuurstop van zijn bedrijf niet verhullen. Deze week verdween ook financieel bestuurder Rianne Jans bij Centric, pas een half jaar nadat zij daar in dienst was gekomen. Ze is de negende op een rij die het veld ruimt. Centric (4.000 werknemers) houdt zich bezig met de gevoelig liggende opslag en verwerking van data van de Nederlandse gemeenten, ziekenhuizen, pensioenfondsen, bedrijven, winkels en zelfs die van De Nederlandsche Bank.

De schuld van de huidige onrust wordt gezocht in de persoon van Rian van Rijbroek die in januari van dit jaar in deze krant een ‘cybercharlatan’ werd genoemd. Alleen Sanderink is overtuigd van haar deskundigheid. Sanderink, die ook grootaandeelhouder is van Oranjewoud (eigenaar van Antea en Strukton), waar de Fiod dit jaar een inval deed, spreekt van een complot tegen zijn vriendin. Maar dat die alle bestuurders eruit werkte, gelooft niemand.

Bron: Volkskrant