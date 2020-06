Volkskrant | Op Curaçao zijn de Zwarte Pieten én Sinterklaas geveld

Kees Broere

Sinterklaas is geveld. Een combinatie van corona, geldgebrek en #BlackLivesMatter heeft ertoe geleid dat Sanikolas eind dit jaar niet zijn intocht zal hebben op het Caribische Curaçao. Althans, niet als het aan de huidige organisatoren ligt. Nu is het zoeken naar een alternatief kinderfeest.

De afgelopen jaren kwam de Sint precies een week na de intocht in Nederland aan op Curaçao. Elk jaar bleek uit de vele honderden kinderen met hun ouders langs de kant van de weg dat het sinterklaasfeest ook op Curaçao populariteit genoot. Pas vorig jaar kwam het tot een duidelijk zichtbaar protest.

De eilandsint kent vele gedaanten. Maar de man die met een sleepboot aanlegde bij de kade van Otrobanda en daarna op een schimmeltje naar het Brionplein trok, was steeds een witte Curaçaoënaar, met nog wat extra witte schmink. Zijn Pieten waren steeds bontgekleurder, maar overwegend zwart, als in: pikzwart geschminkt.

Ooit verdedigde premier Mark Rutte in Nederland Zwarte Piet, door te wijzen op ‘Antilliaanse vrienden’ die zich niet zwart hoefden te schminken. Onzin, want Antillianen zoals de mensen op Curaçao, een land met bijna tachtig nationaliteiten, zijn er in alle denkbare huidskleuren, maar nooit pikzwart.

Corona

Solange Trinidad van de organisatie Fundashon pa nos muchanan, stichting voor onze kinderen, zei vorig jaar nog dat op Curaçao sint en Zwarte Piet, meester en knecht in postkoloniale tijden, voor vrijwel niemand een probleem vormden. Daarvan is hij afgelopen week teruggekomen. ‘De discussie rond het racistische karakter van het feest heeft de doorslag gegeven.’

Dit is zijdelings waar. Vorig jaar protesteerde bij de intocht onder meer de organisatie Curaçao tegen Racisme. Onder het motto ‘Piet, bai flit’ (donder op) sprak woordvoerder Tyrone Brunken van een ‘leugenachtig’ feest, dat ‘niet meer van deze tijd’ is. Solange Trinidad zegt dit nu te begrijpen. Maar als eerste redenen voor het afblazen van de intocht noemt de organisatie het corona-samenscholingsverbod en het feit dat door het afhaken van sponsors het kinderfeest in deze vorm niet meer te betalen is.

Is Sanikolas hiermee voorgoed van het eiland verdwenen? Dat hoeft niet. Ook Curaçao kende de afgelopen jaren zijn hulpsinterklazen. En die zijn lang niet allemaal wit, gedragen zich lang niet allemaal goedheilig, en weten de kinderen uitstekend te vermaken door zelf het hardst te zingen en het uitbundigst te dansen op eigen Caribische ritmes. Wellicht kan een van dergelijke klazen ook eens te paard richting het Brionplein.

Curaçao kan een voorbeeld nemen aan Suriname. In die vroegere Nederlandse kolonie heeft de Sint jaren geleden al plaatsgemaakt voor een algemeen ‘kinderfeest’. Dat dit ook op het eiland kan, zei Tyrone Brunken vorig jaar al: ‘Natuurlijk gunnen we de kinderen een mooi feest. Waarom dopen we het niet om in Kinderdag?’

Bron: Volkskrant