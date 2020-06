Volkskrant | Politieke crisis Curaçao: leden militante vakbond eisen aftreden premier Rhuggenaath

Kees Broere

Precies een week voordat de grens voor toeristen uit Nederland opengaat, is Curaçao in een diepe crisis gestort. Leden van militante vakbonden op het eiland hebben woensdag op het Caribische eiland met een fel protest voor de deur van het regeringskantoor het aftreden geëist van premier Eugene Rhuggenaath.

Deelnemers tijdens een manifestatie voor het regeringsgebouw. De betogers eisen het aftreden van minister-president Eugene Rhuggenaath.Beeld ANP

Het protest richtte zich indirect ook tegen Nederland, dat harde voorwaarden heeft gesteld aan leningen om Curaçao te helpen in de strijd tegen snel oplopende werkloosheid en een economie die door de coronacrisis bijna met een kwart krimpt. De Nederlandse vlag landde woensdag symbolisch op het dak van de dienstauto van de Curaçaose premier.

Het begin van de uiterst gespannen woensdag was al even symbolisch. Demonstranten vertrokken aan het einde van de ochtend vanaf ‘Post 5’. Het is de plek waar op 30 mei 1969 de historische revolte begon van medewerkers van de Shell-raffinaderij op het eiland. Inmiddels is de olie-industrie een van de vele verlieslijdende economische sectoren op Curaçao.

Dit keer waren de eerste demonstranten vooral mensen die werken voor Selikor, het overheidsbedrijf dat onder meer zorgt voor de afvalverwerking. Zij keren zich tegen de korting van 12,5 procent op de arbeidsvoorwaarden (niet alleen salaris, maar bijvoorbeeld ook premies en vakantiegeld) van alle ambtenaren. Enkele tientallen Selikor-medewerkers in gele hesjes blokkeerden de openbare weg richting Fort Amsterdam, waar behalve de regeringskantoren ook de officiële woning staat van de gouverneur van Curaçao.

Maar al snel bleek dat de demonstratie namens veel meer inwoners was bedoeld. De voorzitter van een van de vakbonden die zich al jaren tegen vrijwel al het beleid van de regering keren, Frensley Sillié van BTG, zei dat het protest ook was bedoeld namens andere ambtenaren, zoals de mensen in het onderwijs. Deze kwaliteit van deze sector staat al flink onder druk door gedwongen bezuinigingen.

Even leek een herhaling van de revolte van ‘trinta di mei’ 1969 op komst. Maar een groot verschil met het historische protest van toen was dat deze woensdag de groep die zich over alle rijstroken van de brede Schottegatweg bewoog niet of nauwelijks in omvang groeide. Ook was dit keer tijdens de wandeling van zo’n twee uur volstrekt nog geen sprake van geweld.

Toerisme

Maar de beelden zullen voor niet-ingewijden weinig uitnodigend, zo niet ronduit grimmig zijn geweest. Curaçao, met Aruba en Sint Maarten een autonoom land binnen het Nederlands koninkrijk, kent al jaren een economische crisis. Maar door covid-19 en het sluiten van de grenzen kwam ook het toerisme, een van de weinige nog winstgevende sectoren, geheel tot stilstand. Daaraan zou per 1 juli gedeeltelijk een einde kunnen komen, omdat dan vluchten uit Nederland voor bezoekers weer zijn toegestaan.

Nederland is bereid de Caribische rijksdelen (waaronder ook de ‘bijzondere gemeentes’ Bonaire, Saba en Sint Eustatius) met ruimhartige leningen tegemoet te komen. Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties wil dit keer echter veel breder orde op achterstallige zaken stellen. Bezuinigingen in de relatief grote publieke sector op de eilanden is hiervan onderdeel. De onvrede hierover bij een deel van de vakbonden op bijvoorbeeld Curaçao, deels gevoed door de politieke oppositie, is de afgelopen weken sterk gegroeid.

Fort Amsterdam

De demonstratie van woensdag groeide behoorlijk in omvang toen de oorspronkelijke wandelaars van Selikor aankwamen in Punda, het oude stadsdeel van de hoofdstad Willemstad, waar ook Fort Amsterdam staat. Zo’n tweehonderd demonstranten stuitten bij het Fort op een gesloten poort, die zij snel wisten te forceren. Daarna liepen zij op het binnenplein meteen door naar de ingang van het kantoor van onder meer premier Rhuggenaath, van wie zij het onmiddellijke aftreden eisten.

Bij de deur kwamen zij echter niet voorbij een in eerste instantie kleine groep agenten van de oproerpolitie. In de opgewonden drukte klonk één keer een waarschuwingsschot in de lucht.

‘Kom allemaal naar het Fort’, zo riep een aantal demonstranten de bevolking op. Vrijwel niemand gaf hieraan gehoor. Dat had te maken met de angst voor rellen en geweld. Maar daarnaast geldt dat een heel groot deel van de bevolking zich zeer bewust lijkt van het feit dat, zonder ook zelf fors bij te dragen, bijvoorbeeld door bezuinigingen, Curaçao dit keer niet als vanzelf door Nederland uit de brand zal worden geholpen.

Op de korte termijn lijkt de actie woensdag van de militante vakbonden Curaçao meer kwaad dan goed te hebben gedaan. Het protest, hoe kleinschalig in getal strikt genomen ook, heeft het overleg tussen overheid, werkgevers en werknemers verder verlamd. Den Haag zal zich mogelijk nog minder geroepen voelen financieel over de brug te komen. En het toerisme, de voorlopig laatste economische hoop van het Caribische eiland, heeft door het protest een flinke knauw gekregen.

Dat laatste alleen nog maar meer door het gewelddadig einde van het protest van woensdag. Tegen half vier in de middag lokale tijd veegde de ME met enkele traangasschoten het plein van Fort Amsterdam leeg. De demonstranten vluchtten daarna Punda in, het oude deel van de binnenstad, dat een van de grootste toeristische trekpleisters van het eiland is. In mum van tijd, en zonder dat de politie in staat was in te grijpen, werd aan de openbare ruimte, aan winkels en aan andere gebouwen, forse schade aangericht.

De wijken Punda en Otrobanda zijn woensdagmiddag (lokale tijd) afgesloten tot in ieder geval vrijdagochtend. Voor de rest van het eiland geldt een avondklok van woensdagavond half negen tot zes uur donderdagochtend. Meerdere mensen werden gearresteerd.

Bron; Volkskrant