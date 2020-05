Volkskrant | Versoepelde lockdown op Curaçao: het voelt als Nieuwjaarsdag

Ben van Raaij

Curaçao versoepelt vrijdag zijn lockdown. Wellicht door de strenge maatregelen telt het eiland bijna geen besmettingen, zegt correspondent Kees Broere vanaf Curaçao.

Lange rijen voor de supermarkten op Curaçao. Mensen mogen er alleen de straat op om boodschappen te doen of de bank te bezoeken. Beeld ANP

Hoe is de stemming op Curaçao?

‘We hebben hier zeven, bijna acht weken een heel strenge lockdown gehad. Met een nachtelijk uitgaansverbod van 9 uur ’s avonds tot 6 uur ’s ochtends, een samenscholingsverbod voor meer dan vijf personen en de zogenoemde plachi de dia: je autonummerbord bepaalde op welke twee dagen per week je op pad mocht om de noodzakelijkste boodschappen te doen. Naar het strand mochten nog wel, maar alleen voor lichamelijke oefening.’

Maar vrijdag is dus het ergste leed geleden?

‘Aanvankelijk zou de versoepeling pas maandag ingaan. Maar toen bedacht iemand dat het zondag Moederdag is. Op de Antillen leeft dat nogal, omdat zoveel vrouwen hier in hun eentje kinderen opvoeden. Daarom werd besloten dat de versoepeling al op vrijdag begint, zodat iedereen nog taart kan kopen. Veelzeggend was ook dat premier Eugene Rhuggenaath bij de aankondiging als eerste meldde dat er weer gezwommen mag worden. Dat is een eufemisme voor het weer tevoorschijn mogen halen van de barbecues. Want zwemmen betekent op Curaçao vooral samen eten en drinken, waarbij iemand hooguit af en toe het water in gaat om af te koelen. Samenkomsten van meer dan 25 personen blijven verboden, dus dat is nog wel een probleem.’

Wat vindt de bevolking van Curaçao van de lockdown?

‘De rigide lockdown heeft er in elk geval toe geleid dat het aantal besmettingen op Curaçao heel gering is. Zestien tot nu toe, op een bevolking van 160.000 mensen, ofwel 0,01 procent. Eén coronaslachtoffer is overleden, een Nederlandse toerist, en er zijn nu twee ziektegevallen, één patiënt in een ziekenhuis en één in thuisisolatie. Nadeel van de lockdown was natuurlijk wel dat de economie van het eiland een enorme klap heeft gekregen.

‘Mensen stellen vanwege dat geringe aantal coronagevallen wel vragen bij het nut van de maatregelen. Een kip-of-ei discussie natuurlijk. Hadden we met zo weinig besmettingen die lockdown wel nodig of hebben we juist zo weinig besmettingen vanwege die lockdown? Maar het gevoel van opluchting overheerst. Mensen snakken naar meer vrijheid. Iemand zei: als het zover is ga ik vuurwerk afsteken, want het voelt als een Nieuwjaar.’

De economie van Curaçao drijft vooral op het toerisme uit Europa en de VS. Verwacht je dat dit weer snel op gang komt? Anders geformuleerd: kunnen we snel weer op vakantie naar Curaçao?

‘De verwachting is dat de grenzen zeker tot juli dichtblijven. En als ze opengaan, is het afwachten hoe dat gebeurt. De groepsimmuniteit op Curaçao is nul, één besmette toerist kan tot een uitbraak leiden. Mensen moeten na een positieve test nu twee weken in quarantaine. Hoe doen we dat straks, met toeristen die voor anderhalve week invliegen? Hoe richt je quarantainetoerisme in, en moet je zoiets eigenlijk wel willen?

‘Op vakantie gaan naar Curaçao zit er volgens mij voorlopig dus niet in. Die twee dagelijkse vliegtuigen uit Nederland, een van KLM en een van TUI, zie ik de komende maanden ook nog niet terugkomen. Als alles meezit, is er eind dit jaar rond de feestdagen misschien wat mogelijk. Tot dan moet de lokale toerismesector zogenaamd zien te overleven op binnenlands toerisme. Maar de mensen hier hebben niet eens geld.’

Zaterdag houdt de uit Curaçao afkomstige comedian Jandino Asporaat de coronabenefietactie ‘Samen één Koninkrijk’ voor Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. Leeft dit op Curaçao?

‘Jazeker, iedereen is ervan op de hoogte, en mensen die Nederlandse tv kunnen ontvangen gaan zeker kijken. Er wordt op het eiland geen parallelactie gehouden, maar men hoopt wel op een hoge opbrengst uit Nederland om de humanitaire nood hier te lenigen. Curaçao is dan wel relatief welvarend, maar de coronaklap is hard aangekomen. Arme mensen krijgen van de regering alleen een tegoedbon van omgerekend 50 euro. Uitsluitend voor basisboodschappen, zei de minister van sociale zaken erbij, niet voor alcohol en tabak.’

Bron: Volkskrant