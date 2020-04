Volkskrant | Voorstel VS: overgangsraad neemt macht over in Venezuela, zonder Guaidó

De VS willen dat de president Maduro en oppositieleider Guaidó terugtreden en dat er binnen een half jaar tot een jaar verkiezingen komen in Venezuela. Tot die tijd zou een overgangsraad regeren. Maduro wees de Amerikaanse deal meteen af.

Het voorstel van de regering-Trump is een belangrijke koerswijziging van de VS. Washington drong tot nu toe aan op het aftreden van president Maduro ten gunste van Guaidó. De oppositieleider wordt door zo’n zestig landen erkend als wettig staatshoofd sinds hij zichzelf vorig jaar met steun van het parlement uitriep tot interim-president.

De deal is een nieuwe poging van het Witte Huis om met name het leger en hoge functionarissen van Maduro’s socialistische partij los te weken van de belaagde president. Het plan voorziet niet alleen in de beëindiging van de wurgende economische sancties van de VS, ook de sancties tegen tientallen Maduro-aanhangers zouden worden opgeheven. Zo zijn hun banktegoeden in de VS bevroren. ‘Misschien zal dit leiden tot een belangrijke discussie binnen het regime’, aldus Trumps Venezuela-gezant Elliott Abrams.

Het plan heeft de steun van Guaidó, die in de afgelopen dagen al voorstelde op korte termijn een regering van nationale eenheid te vormen. Volgens de oppositieleider is haast geboden, onder andere om de coronauitbraak, die het in armoede gestorte land nog verder dreigt te ontwrichten, beter te bestrijden.

Geopolitiek voordeel

De regering-Maduro wees het voorstel direct af nadat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo het dinsdag had gepresenteerd. Volgens Caracas wil de regering-Trump met het plan ‘geopolitiek voordeel halen te midden van een angstaanjagende pandemie’.

Met het plan voor een machtsdeling accepteren de VS voor het eerst dat Maduro en zijn aanhangers in de aanloop naar nieuwe verkiezingen een rol blijven spelen. Pompeo en Trump drongen sinds Guaidó’s benoeming tot interim-president aan op een direct vertrek van Maduro. Ook benadrukten ze dat Maduro nooit meer een politieke rol meer mocht spelen. Abrams zei dat de president ‘in theorie’ kan deelnemen aan nieuwe presidentsverkiezingen.

Het parlement zou een vijfkoppige overgangsraad aanwijzen die de macht moet overnemen van Maduro, bestaand uit leden van Maduro’s partij en van Guaidó’s coalitie. Dit viertal benoemt een voorzitter die fungeert als interim-president. Besluiten moeten door een meerderheid worden genomen. De VS willen verder dat de Russische en Cubaanse militaire adviseurs die het leger bijstaan, direct vertrekken. Zodra dit is gebeurd en de overgangsraad de macht heeft overgenomen, schort Amerika de sancties op.

Militaire top

Om de militaire top over te halen om zich achter het plan te scharen, stelt Washington voor dat de legerleiding aanblijft tot er nieuwe presidents- en parlementsverkiezingen zijn gehouden. Tot grote frustratie van Trump en Guaidó, lieten de hoogste generaals Maduro het afgelopen jaar niet in de steek. Guaidó riep lagere commandanten en militairen diverse malen op zich achter hem te scharen maar tot een opstand of staatsgreep kwam het nooit.

‘Dit akkoord kan het pad effenen voor beëindiging van het lijden van de bevolking en voor een zonnige toekomst van Venezuela’, aldus Pompeo. Zijn Venezolaanse collega maakte hem echter meteen duidelijk dat Maduro niet kan worden overgehaald om de macht uit handen te geven. ‘Hij zal nooit het vertrouwen beschamen dat het volk hem heeft gegeven’, aldus minister Jorge Arreaza.

VS zetten 15 miljoen dollar op hoofd van Venezolaanse president

De Verenigde Staten hebben de Venezolaanse president Nicolás Maduro en veertien anderen aangeklaagd wegens ‘narcoterrorisme’. Washington looft ook 15 miljoen dollar uit voor informatie die kan leiden tot zijn arrestatie. De Venezolaanse president leek niet onder de indruk van die miljoenenpremie: ‘Donald Trump, je bent een ellendig mens.’

Bron: Volkskrant