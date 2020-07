Volkskrant | Weer recordaantal besmettingen wereldwijd

Terwijl het aantal nieuwe besmettingen in de VS en Latijns-Amerika zorgwekkend hoog blijft, gaat Europa langzaam weer open. In Nederland zijn deze week flink wat coronamaatregelen versoepeld. Volg het belangrijkste nieuws over de pandemie in dit liveblog.

De World Health Organization meldt zondag dat in één dag het aantal coronabesmettingen met 212.326 is toegenomen. Nog niet eerder werden er zoveel besmettingen in 24 uur geconstateerd. Het aantal bekende besmettingen is in een week met bijna 1,3 miljoen toegenomen. Er zijn nu bijna 11,5 miljoen mensen positief getest op een besmetting met het nieuwe coronavirus.

Ruim een kwart, bijna 3 miljoen, van de besmettingen is vastgesteld in de Verenigde Staten. Brazilië kent ruim 1,5 miljoen besmettingen en daarna volgen Rusland en India. In beide landen zijn bijna 700 duizend coronagevallen gemeld.

Qatar is, omgerekend naar inwonertal, het zwaarst getroffen qua aantal besmettingen. In het land met nog geen 3 miljoen inwoners zijn bijna 100 duizend besmettingen vastgesteld. In Nederland worden de afgelopen anderhalve week gemiddeld 70 mensen per dag positief getest.

De meeste landen tellen alleen officieel bevestigde gevallen mee. Niet iedereen wordt getest, dus de werkelijke aantallen zullen hoger liggen.

