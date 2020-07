Volle vluchten KLM en TUI | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De stoelen op de vluchten van KLM en TUI waren de afgelopen twee dagen goed bezet, maar voor de hotelsector levert de opening van de grens met Nederland nog niet veel op. Tachtig procent van de passagiers logeert bij familie en vrienden.

Dat zegt Hans Slier, eigenaar van Papagayo Beach Resort en voorzitter van Curaçao Hospitality & Tourism Association (Chata). Slier heeft de hoop gericht op volgende maand en gaat ervanuit dat voor augustus het maximaal aantal passagiers wordt verhoogd van 10.000 naar 20.000 en dat er dan meer toeristen op het vliegtuig stappen.

,,Want met een bezetting onder de 40 procent kan een hotel niet draaien.” Bij Papagayo zijn woensdag en gisteren de eerste gasten ‘binnengedruppeld’. ,,De mensen zijn enthousiast aangekomen”, zegt Slier. ,,Het zijn merendeels gasten die al vaker bij ons logeerden. Ze zijn heel positief en hebben echt zin in de vakantie, dat is ook fijn voor ons personeel.”

De trouwe gasten steken hem en zijn mensen een hart onder de riem en zeggen te hebben meegeleefd de afgelopen periode. ,,Ze willen helpen door positieve berichten te delen met anderen.”

Papagayo gaf de afgelopen maanden onderdak aan de KLM-crew die op twee vluchten per week naar Curaçao kwam. ,,Dat waren tien bemanningsleden per week”, zegt Slier. ,,Maar daardoor zijn de corona-protocollen wel al ingeburgerd in ons hotel.”

De afgelopen dagen zijn drie toestellen uit Nederland geland op luchthaven Hato, twee van de KLM en een van TUI, met in totaal ongeveer 900 passagiers. De reizigers moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals een negatieve PCR-test en een mondkapje dragen, maar hoeven op Curaçao niet meer in verplichte quarantaine.

Ook voor Lions Dive Beach Resort leveren de eerste vluchten nog niet veel gasten op. ,,Het is mondjesmaat”, zegt general manager Katja Vogels. Al met al zal de bezettingsgraad niet veel meer zijn dan 20 tot 25 procent. Toch is Vogels blij dat er weer wat kamers van het hotel gevuld zijn. ,,Het voelt als een feestje. Iedereen heeft er dubbel veel zin in. Ons personeel is extra enthousiast.”

De medewerkers van Lions Dive zijn voorbereid op de komst van toeristen die een moeilijke tijd achter de rug hebben en op de protocollen die gehanteerd moeten worden. ,,TUI heeft gecontroleerd of we voldoen aan de verwachtingen”, zegt Vogels. Het is voor de komende weken afwachten of de mensen die van plan zijn om te komen ook werkelijk komen, nu reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen een flexibel beleid hanteren wat betreft boekingen.

Maar Vogels ziet tot nu toe op sociale media weinig berichten van mensen die ongerust zijn. ,,Mensen zeggen er echt aan toe te zijn en willen komen.” De hotels op het eiland concurreren met elkaar om kamers lokaal te verkopen. Maar ook dat is hooguit een pleister op de wonde. Vogels: ,,Dan gaat het vooral om de weekenden, terwijl een toerist vaak voor tien dagen komt.”

Proefslapers, vloggers, familieleden en toeristen. Aan boord van de toestellen van KLM en TUI vanaf Schiphol zit een gemengd gezelschap. Maar ze hebben een ding gemeen: iedereen is enthousiast en blij dat het weer kan, vliegen naar Curaçao.

Woensdag 1 juli vertrekt de KLM met ‘bijna 300 passagiers aan boord’, zegt Harm Kreulen, directeur KLM Nederland die dag tegen Rick de Graaff van het Nederlandse dagblad De Telegraaf. Net als Kreulen is ook Atilay Uslu, oprichter van Corendon, ‘heel blij dat Curaçao opengaat en dat reizigers naar Curaçao kunnen gaan’.

,,Want het eiland heeft het ook nodig”, zegt Uslu. Een deel van de passagiers gaat op uitnodiging van de Amsterdamse touroperator mee als proefslaper in het nieuwe Corendon Mangrove Beach Resort. Uslu: ,,Ons hotel gaat open maar er is geen openingsfeest, dat komt in december.”

