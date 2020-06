VRT | Curaçao staat in brand: wat is er aan de hand op het eiland in de Caraïben?

Sara Van Poucke | VRT Nieuws.be

Op Curaçao is het al enkele dagen erg onrustig. Het tropische eiland roept doorgaans beelden op van zon, zee, pastelkleurige huizen en wuivende palmen, maar nu wordt daar al een paar nachten na elkaar geprotesteerd, geplunderd en brandgesticht. “Iedereen hier houdt zijn hart vast”, zegt correspondent Dick Drayer.

Het Caraïbische eiland Curaçao ligt voor de kust van Venezuela. Vroeger was het een Nederlandse kolonie, vandaag maakt het als land deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. De laatste dagen staat het eiland in brand, letterlijk en figuurlijk, met brandstichtingen, plunderingen en protest.

Wie komt op straat?

Correspondent op Curaçao Dick Drayer waarschuwt wel dat de betogingen en het geweld zeker niet over dezelfde kam mogen worden geschoren (zie audio onder). “Insiders zeggen dat het geweld komt van de twee grootse bendes van het eiland, die de handen in elkaar hebben geslagen en hebben besloten om het eiland gewoon plat te branden.”

De demonstranten daarentegen zijn mensen die hun loon gekortwiekt zien worden door de maatregelen die de regering heeft getroffen om de coronacrisis te bestrijden. Die crisis was voor alle duidelijkheid geen medische crisis op Curaçao. Het eiland wist het coronavirus zo goed als buiten te houden. Het telde slechts een 20-tal besmettingen en 1 overlijden te wijten aan corona.

Waarom protesteert de bevolking?

Maar economisch hakt corona er wel stevig in op Curaçao. Het eiland leeft van toerisme, maar dat is helemaal weggevallen door de coronacrisis. Er landen geen vliegtuigen meer op Curaçao, dat daardoor dus zijn inkomsten ziet wegvallen.

“Meteen na het sluiten van het luchtruim, zijn 16.000 tot 20.000 mensen werkloos geworden”, zegt Dick Drayer. “Die mensen krijgen in principe een soort loonsubsidie als ze in dienst blijven. Maar dan moet het bedrijf waar ze werken wel belastingen hebben betaald, en laat dat nu net een groot probleem zijn op Curaçao.”

Reserves heeft het eiland niet. Als het gaat om het overleven van de coronacrisis, is Curaçao volledig afhankelijk van Nederland. Het eiland krijgt leningen van Nederland, maar die zijn gebonden aan strikte voorwaarden, waardoor Curaçao zuiniger met het geld moet omspringen.

Ik denk dat de helft van de bevolking overleeft op voedselpakketten

Wie nog wél werk heeft, moet daarom zo’n 20 procent inleveren. “Als je bedenkt dat de kosten voor levensonderhoud hier twee keer zo hoog zijn als in België, dan is duidelijk dat een groot deel van de bevolking in de problemen zit”, zegt Drayer.

“Er zijn de voorbije maanden voedseldistributies op gang gekomen toen bleek hoe ernstig de situatie was. Ik denk dat de helft van de bevolking van Curaçao overleeft op voedselpakketten van de voedselbank.

Richt de woede zich ook tegen Nederland?

De woede van de betogers concentreert zich voorlopig vooral op de regering. Maar die staat met de rug tegen de muur door de hoge eisen die Nederland heeft gesteld tegenover financiële steun.

Drayer sluit daarom niet uit dat de woede zich binnenkort ook keert tegen Nederland. “Dat zou het geval kunnen zijn mochten er vandaag of morgen Nederlandse militairen worden ingezet”, zegt hij.

“De militie van Curaçao is al ingezet, zij het alleen voor wegversperringen. Maar als de Nederlandse militairen met hun witte koppen de straat opgaan, dan zal het koloniale sentiment dat leeft op Curaçao zeker naar boven komen.”

